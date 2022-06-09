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印尼羽賽／王子維闖頭關 次輪將碰現役世界球王

中央社／ 台北8日電
王子維。 法新社
王子維。 法新社

羽球王子」王子維今天在印尼羽球大師賽男單首輪，僅用45分鐘以21比14、21比16輕取愛爾蘭籍越南裔好手阮日，下一輪他將面對當今世界球王、丹麥名將安賽龍。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰。

世界排名15的王子維，去年曾在東京奧運男單小組賽最後一場和阮日交手，當時王子維歷經1小時又18分鐘、3局大戰，才擺平對手晉級，這也是兩人過去唯一的交手紀錄。

今天兩人在印尼大師賽首輪再次交鋒，戰局完全大不同，開局雙方以2比2短暫打平，接下來王子維拉出一波10比0超狂攻勢甩開對手，並在一路領先優勢下，先以21比14拿下。

次局阮日展開反擊，靠著6比0攻勢開局，所幸陷入落後的王子維沒被對手一波帶走，回頭連追6分扳平比數，戰局也一度呈現拉鋸。

沒想到接下來王子維再次大顯神威，在7比9微幅落後下一鼓作氣以10比2攻勢擊潰對手，讓他最終以21比16拿下，順利挺進第2輪，而下一戰的對手是難纏的大會頭號種子、丹麥球王安賽龍（ViktorAxelsen）。

台灣女單好手白驍馬，今天則在女單首輪意外以16比21、7比21不敵美籍華裔女將王苑力，對戰2連勝終止，首輪提前出局。

王子維 羽球

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