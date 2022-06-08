網球／掌握關鍵分 詹詠然草地賽季開紅盤

詹家姊妹詹詠然和詹皓晴從諾丁漢展開草地賽季，昨天先出賽的詹皓晴和日本搭擋青山修子開出紅盤，台日組合首輪以6：1、7：5擊敗波蘭、紐西蘭聯軍蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／紐西蘭蘿利芙，今天姊姊詹詠然也直落2迎接勝利，姊妹倆有機會4強上演「內戰」。

諾丁漢女網賽是27日開打的溫布頓暖身賽，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴分頭出擊，妹妹詹皓晴和青山修子列雙打第3種子，姊姊詹詠然則是繼續和法網搭檔的澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）合拍。

法網打進第三輪的台澳組合，草地首戰遭遇希臘單打「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）／克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic），台澳組合一下場就破發成功，3：0優勢一路維持，第9局更躲過3個破發點，從15：40到逆轉拿下首盤。

台澳組合的「盤末點」是記壓在底線的關鍵球，莎卡瑞雖抗議球已出界，仍無法改變失去首盤結果。

第二盤首局兩組人馬就戰到「丟士」，台澳組合把握住關鍵分，一下場就破發成功，第5局再度破發後將領先擴大到4：1，儘管下一局也遭回破，但第9局台澳組合再完成破發，以再一個6：3拿下勝利。

詹家姊妹同屬籤表上半區，8強只要各自奪勝就能在4強會師。