快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國鹽湖城申辦2030冬奧 谷愛凌自稱將出任「申奧大使」

中央社／ 鹽湖城7日綜合外電報導
谷愛凌已經投入美國鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧的相關工作，她還自稱是「申奧大使」。 美聯社
谷愛凌已經投入美國鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧的相關工作，她還自稱是「申奧大使」。 美聯社

出生於美國加州且在今年初北京冬季奧運為中國隊贏得兩面自由式滑雪金牌的谷愛凌，已經投入美國鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧的相關工作，她還自稱是「申奧大使」。

鹽湖城（Salt Lake City）申辦冬奧委員會發言人凱利（Tom Kelly）向美聯社證實，谷愛凌以「運動員代表」身分參與工作。

谷愛凌稍早在「時代雜誌」（TIME）主辦的一場峰會上宣布這項消息，還自稱是「申奧大使」。

凱利表示：「她正與我們合作，但我們還沒選定她的確切頭銜。」

18歲的谷愛凌在美國出生，母親是中國人，她在大約4個月前代表中國隊出戰北京冬季奧運，並奪得兩面金牌和一面銀牌。谷愛凌在解釋代表中國隊出賽的選擇時，她常說自己想激勵年輕的中國女性。

谷愛凌在「時代雜誌」峰會宣布自己是鹽湖城申奧大使時說，滑雪和申奧大使是「全球主義的美好例證」。

谷愛凌預計今年秋天就讀美國史丹佛大學（Stanford University）。

她的護照問題先前遭到外界檢驗，因中國官方不承認雙重國籍，而谷愛凌從來沒澄清自己是否仍持有美國國籍，或者她是否真的持有中國護照。

官方控制的中國媒體似乎從未質疑這個問題，這最初是為了歡迎谷愛凌代表母親的祖國中國贏得的獎牌。

谷愛凌 冬奧

延伸閱讀

谷愛凌任美國申奧大使惹議 稱從不後悔代表中國

台積董座劉德音：台美戰略合作持續 不擔心被日韓取代

美國經濟前景 專家：軟著陸可能性最高

經濟軟著陸是最可能情境 過渡期間投資人應保持耐心

相關新聞

網球／不迷戀22冠紀錄 納達爾：總有一天會被超越

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網勇奪第14冠後，正式將大滿貫的冠軍數推向22冠，並在奪冠後接受了《CNN》的訪問，認為這紀錄早晚有天會被超越，「但單一大滿貫14座冠軍就不容易了」，

網球／台灣網壇第三人！曾俊欣世界排名將進入百大

台灣網壇新一哥「夜市球王」曾俊欣繼打入法網會內賽後，再度傳出好消息，在加布拉提斯拉瓦挑戰賽首輪直落二擊敗對手後，目前世界排名104的他，近日有望成為台灣史上第三位進入到世界前100名的男網選手。

網球／曾俊欣有望進男單前百

今年法網從會外賽一路打進會內賽的「夜市球王」曾俊欣，溫布頓前繼續在紅土賽場拚戰，昨天在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽...

印尼羽賽／麟洋配晉8 今敵陣抗地主

我國3組東京奧運羽球國手昨天在印尼名人賽登場，「一哥」周天成和東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關8強，壓軸上陣的「...

印尼羽賽／周天成首輪苦戰晉級

上一站泰國公開賽意外首輪出局，我國羽球「一哥」周天成赴馬來西亞移地訓練，轉戰印尼名人賽首輪雖遇苦戰，昨歷時53分鐘仍以直...

印尼羽賽／「寶島內戰」 麟洋配退楊肉盧

印尼名人賽昨天在雅加達點燃戰火，東京奧運羽球金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵上演「寶島內戰」，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。