快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

PGA／腿傷未痊癒 老虎伍茲退出美國公開賽

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導
老虎伍茲宣布不會打美國公開賽。 路透社
老虎伍茲宣布不會打美國公開賽。 路透社

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天宣布將不會參加下週在布魯克萊恩（Brookline）舉行的美國公開賽，因為去年自撞車禍造成右腿嚴重受傷後仍需多點時間休息恢復。

法新社報導，擁有15座大賽冠軍的老虎伍茲上個月參加美國PGA錦標賽，但因為腳傷關係，他選擇在第3輪之後退賽。

老虎伍茲發推文表示：「我之前已通知（主辦單位）美國高爾夫協會（USGA），我不會參加美國公開賽，因為我的身體需要更多時間強壯起來，才能應對高爾夫大滿貫賽。」

老虎伍茲也表示，他仍計劃參加7月14日開始、在聖安卓（St Andrews）登場的英國公開賽。

46歲的老虎伍茲2021年2月發生自撞車禍，進行右腿修復手術後，於今年4月驚喜回歸美國名人賽。

老虎伍茲在奧古斯塔國家高球俱樂部（AugustaNational Golf Club）晉級名人賽決賽，然後在南丘鄉村俱樂部（Southern Hills Country Club）登場的PGA錦標賽中，於第3輪打出職業生涯第3糟糕的大滿貫賽單輪成績後，退出比賽。

老虎伍茲 高爾夫 PGA錦標賽

相關新聞

網球／不迷戀22冠紀錄 納達爾：總有一天會被超越

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網勇奪第14冠後，正式將大滿貫的冠軍數推向22冠，並在奪冠後接受了《CNN》的訪問，認為這紀錄早晚有天會被超越，「但單一大滿貫14座冠軍就不容易了」，

網球／台灣網壇第三人！曾俊欣世界排名將進入百大

台灣網壇新一哥「夜市球王」曾俊欣繼打入法網會內賽後，再度傳出好消息，在加布拉提斯拉瓦挑戰賽首輪直落二擊敗對手後，目前世界排名104的他，近日有望成為台灣史上第三位進入到世界前100名的男網選手。

網球／曾俊欣有望進男單前百

今年法網從會外賽一路打進會內賽的「夜市球王」曾俊欣，溫布頓前繼續在紅土賽場拚戰，昨天在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽...

印尼羽賽／麟洋配晉8 今敵陣抗地主

我國3組東京奧運羽球國手昨天在印尼名人賽登場，「一哥」周天成和東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關8強，壓軸上陣的「...

印尼羽賽／周天成首輪苦戰晉級

上一站泰國公開賽意外首輪出局，我國羽球「一哥」周天成赴馬來西亞移地訓練，轉戰印尼名人賽首輪雖遇苦戰，昨歷時53分鐘仍以直...

印尼羽賽／「寶島內戰」 麟洋配退楊肉盧

印尼名人賽昨天在雅加達點燃戰火，東京奧運羽球金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵上演「寶島內戰」，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。