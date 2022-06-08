柔道／亞運延期忙什麼 楊勇緯、魏均珩邀您線上分享

今年亞運宣佈延期後，許多運動員不到一周的時間，積極溝通、重新調整，繼續專注地訓練，配合教練或組織的行程，傳動數位整合行銷運動經紀團隊與運動媒體平台共同發起「金牌學院線上講座」預購集資專案，集結楊勇緯、魏均珩等9位運動員嚮社會傳遞正能量。

「金牌學院線上講座」集結國內9位不同專項領域的國內第一運動員響應，透過18分鐘線上短演講分享賽場上的心境、經歷和有趣故事，傳遞正向能量給社會大眾，同時也將透過基層回饋方案，鼓勵年輕學生運動員，成就更多未來之星。即日起至6月30日止，更多細節請至募資頁面查詢，也歡迎各界踴躍響應與支持。

金牌學院線上講座以「運動員就是你的神隊友 和你用正能量攻略生活」為主題，號召九位傳動運動經紀團隊合作選手包括「柔道男神」楊勇緯、「攀岩一姐」李虹瑩、「射箭王子」魏均珩、「超級鐵人」謝昇諺、「酒窩大砲」朱育賢、「擊劍甜心」程昕、「紅面棋王」周俊勳、「越野一哥」周青及「特教船手」林雍傑共同參加，將短演講錄製成影音提供支持民眾線上觀看，除了能藉此更加瞭解運動員在場上場下的想法和心境外，更能從中獲得啟發，成為能夠積極面對日常生活中各種困難的力量。

運動員通常是透過媒體訪問分享自己的想法，金牌學院則讓運動員自行決定分享主題，再由傳動運動經紀團隊協助選手構思內容並提供建議，不只培養運動員的口說表達能力，更透過「增能」提升運動員的價值、培養專項運動之外的新技能，增加在場外的社會正向影響力。

參與計劃的東奧柔道銀牌選手楊勇緯，將詳細分享第一次去日本移地訓練的點點滴滴，他說：「我覺得人生就是從這些小細節累積出來的巨大能量，希望大家也能夠好好的體會人生中的大小事，找到於自己非常有意義經歷。」

而「攀岩一姐」李虹瑩則要聊聊面對「挫折」的心態和對於攀岩運動的初心：「十八年的選手生涯，從來沒有人逼迫我要訓練和比賽，不斷地打退受傷這個敵人，一切出於熱愛攀岩運動、熱衷攀岩比賽，是自己追求與心之所嚮，我將用我的方式來完成旅程。」

亞洲鐵人謝昇諺已經有多次演講經驗，但線上講座則是第一次，他認為疫情後對於訓練與比賽的心情轉折用說的比較快，而且金牌學院線上講座可以不限時間跟次數的觀看，很方便又實用!更多精彩動人的內容，邀請你一起來支持。