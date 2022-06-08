印尼羽賽／一哥開紅盤 周天成直落2闖關

印尼名人賽今天全面開戰，率先登場的台將「一哥」周天成第2局克服拉鋸戰局，歷時53分鐘以21：15、22：20拍下馬來西亞對手宋俊偉，成為第2組闖過首輪的台將。

宋俊偉世界排名59，過去只和小天在2019年的澳洲公開賽碰頭，當時小天只花31分鐘就以直落2奪勝

相隔3年再度碰頭，首局小天雖一度5：6落後，但先連下5分逆轉，以11：7進入第一次技術暫停後也維持領先；宋俊偉雖3度追到3分差，但積極進攻下失誤增加，讓小天以21：15先下一城。

第2局小天先取得5：1優勢，但因發球失誤和判斷失誤，反遭宋俊偉12：10反超；技術暫停後泰半落後的小天，7度追平，19：19再以多次切球逼出宋俊偉回球掛網失誤，第一個「賽末點」雖因殺球掛網錯失，不過第2次機會就把握住，以22：20迎接勝利後小天還做出連續跳躍殺球慶祝動作，激動情緒不言而喻。

印尼名人賽屬BWF超級500賽事，總獎金36萬美元，小天去年打進4強；印尼名人賽後緊接著就是BWF超級1000分大賽的印尼公開賽，總獎金達120萬美金，小天2019年奪冠，成為台灣男將打下超級1000分冠軍的第一人。

昨天「麟洋配」王齊麟／李洋在「寶島內戰」拍下「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，成為率先晉級16強的台將組合，今天小天也跟上腳步，接續女單白馭珀和男單「羽球王子」王子維也要登場搶勝。

上月泰國公開賽迎接本季首冠的我國「一姊」戴資穎，本周沒參賽，下周印尼公開賽再登場。