聽新聞
test
0:00 / 0:00
印尼羽賽／一哥開紅盤 周天成直落2闖關
印尼名人賽今天全面開戰，率先登場的台將「一哥」周天成第2局克服拉鋸戰局，歷時53分鐘以21：15、22：20拍下馬來西亞對手宋俊偉，成為第2組闖過首輪的台將。
宋俊偉世界排名59，過去只和小天在2019年的澳洲公開賽碰頭，當時小天只花31分鐘就以直落2奪勝
相隔3年再度碰頭，首局小天雖一度5：6落後，但先連下5分逆轉，以11：7進入第一次技術暫停後也維持領先；宋俊偉雖3度追到3分差，但積極進攻下失誤增加，讓小天以21：15先下一城。
第2局小天先取得5：1優勢，但因發球失誤和判斷失誤，反遭宋俊偉12：10反超；技術暫停後泰半落後的小天，7度追平，19：19再以多次切球逼出宋俊偉回球掛網失誤，第一個「賽末點」雖因殺球掛網錯失，不過第2次機會就把握住，以22：20迎接勝利後小天還做出連續跳躍殺球慶祝動作，激動情緒不言而喻。
印尼名人賽屬BWF超級500賽事，總獎金36萬美元，小天去年打進4強；印尼名人賽後緊接著就是BWF超級1000分大賽的印尼公開賽，總獎金達120萬美金，小天2019年奪冠，成為台灣男將打下超級1000分冠軍的第一人。
昨天「麟洋配」王齊麟／李洋在「寶島內戰」拍下「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，成為率先晉級16強的台將組合，今天小天也跟上腳步，接續女單白馭珀和男單「羽球王子」王子維也要登場搶勝。
上月泰國公開賽迎接本季首冠的我國「一姊」戴資穎，本周沒參賽，下周印尼公開賽再登場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言