網球／台灣網壇第三人！曾俊欣世界排名將進入百大

台灣網壇新一哥「夜市球王」曾俊欣繼打入法網會內賽後，再度傳出好消息，在加布拉提斯拉瓦挑戰賽首輪直落二擊敗對手後，目前世界排名104的他，近日有望成為台灣史上第三位進入到世界前100名的男網選手。

曾俊欣日前首度打入法網會內賽，可惜首輪激戰5盤後不敵對手，隨即前往波蘭參加波茲南挑戰賽，順利打進8強，並在近日又前往斯洛伐克參加布拉提斯拉瓦挑戰賽，名列男單第2種子。

首輪面對世界排名260位的羅索爾(Lukas Rosol)，曾俊欣連兩盤都以6：4擊敗對手晉級16強，下一倫將面對到老對手羅馬尼亞賈努(Filip Cristian Jianu)，兩人去年在葡萄牙挑戰賽曾交手過，曾俊欣力拼3盤惜敗，這回要嘗試復仇搶8強門票。

值得一提的是曾俊欣首輪贏球後，世界排名有機會前進到第98名，成為台灣男網進到世界百大第3人，前兩位分別為曾分居33名的「台灣球王」盧彥勳與58名的王宇佐，只有20歲的他未來將繼續挑戰前輩紀錄。