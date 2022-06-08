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網球／不迷戀22冠紀錄 納達爾：總有一天會被超越

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙「蠻牛」納達爾在今年法國網球公開賽笑捧第14座火槍手杯，並且創造第22座大滿貫冠軍的歷史新紀錄。 路透社
西班牙「蠻牛」納達爾在今年法國網球公開賽笑捧第14座火槍手杯，並且創造第22座大滿貫冠軍的歷史新紀錄。 路透社

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網勇奪第14冠後，正式將大滿貫的冠軍數推向22冠，並在奪冠後接受了《CNN》的訪問，認為這紀錄早晚有天會被超越，「但單一大滿貫14座冠軍就不容易了」，至於談到傷勢困擾，還是再次強調從未打算退休。

納達爾在今年連續拿下澳網、法網冠軍後，領先「費爸」費德勒（Roger Federer）、「球王」約克維奇（Novak Djokovic）兩座大滿貫冠軍，即使暫居大滿貫最多冠軍的保持人，仍不會執著於此，認為總有一天會被別人超越，「我自認是一個平凡人，所以如果我做到了，其他人一定也做得到，22座大滿貫冠軍被超越指日可待」，不過他也留下伏筆，「只是14座法網冠軍可能就非常的難....」。

事實上最有可能超越納達爾的就是老對手約克維奇，但「蠻牛」表示一點都不介意，「我不會迷戀冠軍數的多寡，冠軍數的改變不會影響我的想法，如果約克維奇贏得23座冠軍，而我保持22座，我並不會感到煩躁，我認為我的幸福感一點都不會改變，甚至百分之一都不會。」

上個月的義大利公開賽，納達爾在16強時，面對到加拿大小將丹尼斯（Denis Shapovalov），不慎在比賽中腳傷復發退賽，因此在法網賽事期間，納達爾都需要神經麻木注射治療才能上場、訓練，同時說到決賽時，他的腳是在無任何感覺的情況下打球的，「疫情爆發後，我的腳傷更加嚴重，我無法去控制疼痛，無法長時間練球，嚴重時連訓練都有問題。」接著說到「我唯一能做的就是面對所有的挑戰，我總是抱著激情繼續邁進，以及抱著對比賽的熱愛繼續努力，這就是為什麼我能達到現在的成就。」

對於自己退休一事，以及是否會參加溫網，納達爾對此也給出回應「我目前還沒想過要退休，那是否參賽也取決於我的腳傷治療，不過未來會發生什麼事，誰知道呢？」

最後納達爾說到他實現自己的夢想，很享受目前正在做的事情，同時他不在乎他在球迷間的排名如何，「我知道媒體跟人們很關心這件事，但某種程度上，我已經是網球歷史中重要的部分，我感到自豪跟高興，至於世人如何看待我，對我來說這並不重要。」

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