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高球／加拿大備戰出意外 潘政琮球場滑倒摔傷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國旅美高球名將潘政琮。 法新社
我國旅美高球名將潘政琮。 法新社

我國旅美高球名將潘政琮，本周準備在重返美巡賽的加拿大公開賽登場，但今天卻傳出在球場滑倒摔傷，身體狀況還要再追蹤。

「小潘」剛慶祝轉入職業7周年，剛在PGA紀念高球賽並列53名的他和妻子轉戰多倫多，這是新冠肺炎疫情後加拿公開賽重返美巡賽，小潘先前才在社群開心預告要和久違的加拿大球迷見面，不料賽事登場前卻發生意外。

潘政琮透過社群公告，今天多倫多大雨，他在球場步行下階梯時滑倒摔傷，已由美巡賽物理治療師治療，目前戰無大礙，但能否如期出賽還要等明天恢復情況再決定。

小潘接續補充說，由於大雨造成場地溼滑，在球場滑倒時臀部在樓梯「摔了三下」，手臂也有擦傷，之後冰敷許久，物理治療師也先確認神經反應都正常，目前感覺還好。

加拿大公開賽預定9日進行到12日，總獎金870萬美金，衛冕冠軍是北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）；小潘2017年曾打下並列14名佳績。

潘政琮 麥克羅伊

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