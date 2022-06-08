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網球／法網戰納達爾大扭傷 澤瑞夫動刀無緣溫布頓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德國名將澤瑞夫（右），今天進行腳踝韌帶撕裂手術，確定趕不上溫網。 美聯社
德國名將澤瑞夫（右），今天進行腳踝韌帶撕裂手術，確定趕不上溫網。 美聯社

法網4強賽腳踝「翻船」的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），今天進行腳踝韌帶撕裂手術，他的哥哥大澤瑞夫（Mischa Zverev）明確告訴德國報紙，弟弟想趕上今年溫布頓「不可能」。

澤瑞夫法網4強對決「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），若能打進決賽且奪下生涯第一場大滿貫，世界排名就能從第3登上「世界球王」，但他第二盤末一次跑動卻扭傷腳踝，最終只能拄著拐杖和球迷道別，對手納達爾最終迎接生涯第14座法網金盃。

回到德國的澤瑞夫今天透過社群和球迷報告傷勢，他表示自己三處外側韌帶都損傷，進行手術是為盡快回到球的最佳方式。

25歲的澤瑞夫正向說，每個人都有自己的人生旅程，傷勢正是自己的一部分，「下周我的排名到達新高的世界第2，但今天早上我必須進行手術。」

儘管進一步檢查發現3處韌帶都有問題，澤瑞夫仍樂觀說，復健已經展開，「我會盡一切努力強勢回歸！」

今年溫布頓將於27日開打，澤瑞夫今天動刀代表無緣草地大滿貫，哥哥大澤瑞夫也證實弟弟必須缺席；今年美網8月29日展開，澤瑞夫是否來得及復出還是未知數。

澤瑞夫 法網 納達爾

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