聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／諾丁漢奪勝 詹皓晴草地開紅盤
從諾丁漢展開草地賽季，我國女將詹皓晴和日本搭擋青山修子開出紅盤，台日組合首輪以6：1、7：5擊敗波蘭、紐西蘭聯軍蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／紐西蘭蘿利芙，闖進8強。
諾丁漢女網賽是27日開打的溫布頓暖身賽，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴分頭出擊，妹妹詹皓晴昨晚先迎接勝場，姊姊詹詠然今天也將和澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）上陣。
紅土賽季復出的詹詠然，和史托瑟法網也合作，兩人打進第三輪止步，草地首戰將遭遇希臘單打「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）／克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic）。
諾丁漢首日賽程還爆出爆冷門，地主名將瑞度卡努（Emma Raducanu）第一盤打到一半就因傷退場，讓瑞士對手格魯比奇（Viktorija Golubic）晉級。
瑞度卡努表示自己應是拉傷，賽後第一時間狀況不明，之後將再做進一步診斷，但能否準備好溫布頓出賽現在也沒有答案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言