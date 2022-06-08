網球／諾丁漢奪勝 詹皓晴草地開紅盤

從諾丁漢展開草地賽季，我國女將詹皓晴和日本搭擋青山修子開出紅盤，台日組合首輪以6：1、7：5擊敗波蘭、紐西蘭聯軍蘿素絲卡（Alicja Rosolska）／紐西蘭蘿利芙，闖進8強。

諾丁漢女網賽是27日開打的溫布頓暖身賽，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴分頭出擊，妹妹詹皓晴昨晚先迎接勝場，姊姊詹詠然今天也將和澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）上陣。

紅土賽季復出的詹詠然，和史托瑟法網也合作，兩人打進第三輪止步，草地首戰將遭遇希臘單打「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）／克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic）。

諾丁漢首日賽程還爆出爆冷門，地主名將瑞度卡努（Emma Raducanu）第一盤打到一半就因傷退場，讓瑞士對手格魯比奇（Viktorija Golubic）晉級。