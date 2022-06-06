快訊

議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

田徑／回溯治療用途豁免核可 跳高保持人免停權處罰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

全國女子跳高紀錄人李晴晴，去年全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，成杭州亞運奪牌希望，但3月時名字卻出現在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，今天傳出她運動禁藥處分獲撤銷，她也發表聲明感謝親友、教練團等的協助，讓禁藥疑雲「撥雲見日」。

身高168公分的李晴晴，去年全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，接續全運會馬上推進個人最佳到1公尺90，這成績若是在2018年雅加達亞運可獲得銅牌，但中華運動禁藥防治基金會3月發表聲明指出，李晴晴今年2月22日接受賽外檢測，3月17日收到日本實驗室通知不利檢測報告，通知選手後，依據世界運動禁藥管制機構（WADA）7.4.2 的規範，選手符合自願接受暫時禁賽規範之簽署條件。

李晴晴在3月24日簽署自願性接受暫時停賽，基金會收到文件後，4月1日發文通知中華田徑協會，李晴晴暫時停賽。如今杭州亞運已延期到明年，李晴晴也收到運動禁藥防制基金會來文，宣告因回溯性治療用途豁免申請核可，無須停權。

李晴晴運動禁藥處分獲撤銷聲明稿全文：

感謝這段期間家人親友與教練團的信任，以及田徑協會、林佳和教授、運動禁藥防制基金會與國訓中心法務人員及曾怡鈞營養師的協助，晴晴終能撥雲見日，自信地告訴大家晴晴過去的運動競技成就都是靠一點一滴真誠努力得來的。

今年3月24日，運動禁藥防制基金會來文告知2月22日的賽外藥檢尿液分析結果為不利檢測報告。4月初網路新聞揭露後，晴晴便不斷受到外界質疑去年全國運動會的1.90公尺女子跳高全國紀錄合法性。但為了避免審議委員受到新聞風向影響，晴晴在配合相關程序自證清白的過程中選擇保持緘默，直到今日收到運動禁藥防制基金會來文宣告因回溯性治療用途豁免申請核可，無須停權，才發此聲明稿對外說明。

過去晴晴因為近視問題，訓練過程長期配戴隱形眼鏡，不舒適感一直影響訓練，因此今年春節前決定接受雷射手術以利後續亞運前的集訓。原本只是單純的非藥物治療，卻在過年後回診時發現眼壓過高，醫師判定有影響視力疑慮必須立即服用藥物減壓，故在2/9及2/10服用降壓藥物，並於2/12回診後因眼壓得到控制，無須再服藥。因屬急症，當下未能事先申請治療用途豁免，也因此在2週後的賽外藥檢結果檢出尿液中含有Acetazolamide成分。

在請教田徑協會運動禁藥委員會召集人之後，也另外諮詢法律專家林佳和教授以及國訓中心之後，確定晴晴是在非賽事期間因醫療用途而使用到運動禁藥，符合回溯治療用途豁免的申請要件，且因急症為特殊狀況，即便在檢測結果後亦可提出回溯申請，因此依照程序向運動禁藥防制基金會提出回溯性治療用途豁免的申請，最終獲得治療用途豁免審查委員會委員們的核可，取得治療用途豁免，效期可回溯至治療開始日。

整個處理過程，運動禁藥防制基金會及國訓中心提供諮詢服務，讓晴晴了解運動員面臨不利檢測報告情境下的權利與義務，在此晴晴希望能藉機表達對中華運動禁藥防制基金會與治療用途豁免委員會專家們及結果管理與申訴審議會議委員們的感謝之意。

最後，晴晴也將記取教訓，希望將這次的經驗與同儕們分享，若身為國家級運動員，除非符合特殊狀況，否則在使用藥物前務必了解與查詢即將服用的藥物是否為運動禁用物質，若因疾病的治療而必須要使用，也都要事前提出治療用途豁免申請，倘若為緊急情況或急症無法事前提出申請，也要在治療後盡快提出回溯申請。

謝謝各位親友師長們對晴晴的信任，晴晴必定秉持運動員努力不懈的精神再創佳績。再次感謝所有人的幫助。

李晴晴

中華民國111年6月6日

李晴晴 亞運

延伸閱讀

議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

PTT發文惹議 會展基金會擬查林姓員工是否造謠

林志玲啟動長期新計畫 去年5月疫情爆炸暖舉被曝

乳癌基金會帳戶遭盜用 彭淮南妻涉詐欺不起訴

相關新聞

足球／梅西單場狂進5球 阿根廷教頭：言語難以形容這位傳奇

為備戰11月底登場的2022卡達世界盃，阿根廷今天與愛沙尼亞進行友誼賽，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）大爆發，單場踢進5球率領球隊以5：0獲勝，賽後阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Sca

田徑／回溯治療用途豁免核可 跳高保持人免停權處罰

全國女子跳高紀錄人李晴晴，去年全大運跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，成杭州亞運奪牌希望，但3月時名字卻出現在中華運動禁...

杭州亞運技術手冊列台灣島於中國 台2管道表達抗議

報載杭州亞運運動技術手冊英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意列入中國領土，體育署今天表示，已請中華奧會與台...

足球／烏克蘭人嘆運氣差無緣世足 場外還有更重要戰役

烏克蘭隊今天在卡地夫（Cardiff）對決地主威爾斯隊，力拚卡達世界盃足球賽門票，在約2300公里外的烏克蘭首都基輔一家...

撞球／涉當街打女人 中國司諾克球星梁文博禁賽4個月

中國司諾克（snooker）台球（撞球）選手梁文博因當街毆打一名女性被定罪後，世界職業台球與司諾克協會（WPBSA）對他...

高球／PGA紀念高球賽並列第53 潘政琮轉職業滿7周年

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA紀念高球賽最終回合，抓下2鳥，苦吞4柏忌，打出74桿，4回合累計以高於標準6桿的294桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。