足球／梅西單場狂進5球 阿根廷教頭：言語難以形容這位傳奇
為備戰11月底登場的2022卡達世界盃，阿根廷今天與愛沙尼亞進行友誼賽，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）大爆發，單場踢進5球率領球隊以5：0獲勝，賽後阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）誇讚梅西講到詞窮。
阿根廷足球排名世界第4，面對世界第110的愛沙尼亞，梅西開場就大開殺戒，上半場率先踢進2球，下半場再攻進3球，完成「五子登科」的壯舉，這也是梅西生涯首次為阿根廷單場踢進5球，同時更是80年來第1位為阿根廷國家隊單場5進球的球員。此役過後梅西國家隊生涯進球累積至86球，上升到史上第4。
賽後教頭斯卡洛尼大讚梅西不僅是阿根廷的國寶，更是世界級傳奇人物，「當他不再踢球的那天，我們一定會想念他的，我希望他繼續踢球，只要有他球賽就變得非常精彩。」
斯卡洛尼受訪時一度講到詞窮，「我不知道還能說什麼，這非常困難，因為你根本無法用言語來形容梅西，他所上演的那些精彩球技是獨一無二的，很高興他是阿根廷人，我們只有滿滿的感謝。」
梅西「五子登科」為生涯第2次，第1次是在之前代表巴塞隆納出戰歐冠的比賽，並狂刷5大紀錄，今天首次攻破愛沙尼亞大門，累積對30支國家隊有進球；生涯進球數來到769球，超越巴西球王比利（Pele）的765球，在史上僅次於C羅納度（Cristiano Ronaldo）。
Lionel Messi (769) 🇦🇷 has surpassed Pele’s (767) 🇧🇷 FIFA career goal tally. pic.twitter.com/bRrpFoAax7— Total Messi. (@TotalMessi30) 2022年6月5日
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