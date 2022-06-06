快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

亞運／技術手冊稱台灣是中國最大島嶼 中華奧會：已反映

中央社／ 台北6日電
杭州亞運英文版「運動技術手冊」中，刻意將台灣島列入中國領土，中華奧會表示，4月已向亞奧理事會反映立場。 中新社
杭州亞運英文版「運動技術手冊」中，刻意將台灣島列入中國領土，中華奧會表示，4月已向亞奧理事會反映立場。 中新社

媒體報導杭州亞運「運動技術手冊」英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意將台灣島列入中國領土，中華奧會今天表示，4月已向亞奧理事會反映並表達我們的立場。

自由時報報導，杭州亞運籌備委員會（HAGOC）所出版的「英文版」61項運動技術手冊，第一部分「公共資訊」簡介了中國的地理概況，提到在中國眾多島嶼中，台灣島最大，外界質疑此舉將台灣形塑為中國的一部分，而運動技術手冊的內容是供各國奧會下載。

中華奧會副主席蔡賜爵今天證實此事，他表示，今年4月中華奧會同仁在翻譯杭州亞運運動技術手冊時發現上述內容，已於4月底向亞洲奧林匹克理事會（OCA）反映，表達中華奧委會是OCA的45個會員國之一，在亞奧會章程中，中華台北具有主體性，享有與其他會員同樣權利、義務的地位。

蔡賜爵透露，已向OCA提出，希望運動手冊可以針對體育競技方面多做著墨，「至於其他問題不必再無謂描述，這跟體育本質和技術手冊沒有直接關係」。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，亞洲奧林匹克理事會今年5月6日宣布杭州亞運延期，蔡賜爵表示，OCA可能近期還在處理杭州亞運延期後續相關事宜，「目前就沒有繼續再談此事」。

不過，蔡賜爵強調，後續將本著台灣最大利益，注意此一事件的發展。

亞運

延伸閱讀

已13項運動繳交亞運名單 體育署：是否調整將尊重教練

視訊會議敲定 中華奧會證實亞運將延至明年再舉行

亞運／棒球業餘主體 是否補強職業球員待集訓評估

亞運／中華培訓隊36人名單出爐 「花花」張正偉入列

相關新聞

足球／烏克蘭最後一哩路心碎 威爾斯相隔64年返世界盃

2022年卡達足球世界盃歐洲區最後一張門票，靠一顆烏龍球底定，威爾斯以1：0擊敗烏克蘭，64年來首闖會內賽，烏克蘭無緣以...

精華影輯／2022臺北國際龍舟錦標賽

每個人都知道的端午節傳統活動：吃粽子、喝雄黃酒、掛艾草、立蛋、看龍舟...，但是卻有許許多多熱血澎拜的人會去賽龍舟，享受那馳騁水上、奮力奪標的成就感。以往只是從電視轉播觀看賽事進行，缺乏臨場感而興趣缺

亞運／技術手冊稱台灣是中國最大島嶼 中華奧會：已反映

媒體報導杭州亞運「運動技術手冊」英文版，描述中國大小島嶼中以「台灣島」為最大，刻意將台灣島列入中國領土，中華奧會今天表示...

台北國際龍舟賽 真理大學獲小型龍舟公開男子組冠軍

為期3天的「2022台北國際龍舟錦標賽」今天在台北基隆河大佳段河道大直橋下隆重舉辦總決賽，儘管國內疫情依然呈現緊繃的狀態...

NFL／新賽季不防疫 美國體壇與疫共存

美國美式足球聯盟（NFL）對新賽季的新政策：喊停防疫守則，顯示美國今後要把疫情當成「類感冒」的小病了！據NFL官方媒體人佩利薩羅5日的說法，新賽季將不再對教練與球員進行染疫...

PGA／紀念高球賽第3輪 潘政琮暫並列第61

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA紀念高球賽第3回合表現不理想，全場僅射下1鳥，苦吞5柏忌，揮出76桿，3回合累計以高於標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。