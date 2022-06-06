足球／烏克蘭最後一哩路心碎 威爾斯相隔64年返世界盃

2022年卡達足球世界盃歐洲區最後一張門票，靠一顆烏龍球底定，威爾斯以1：0擊敗烏克蘭，64年來首闖會內賽，烏克蘭無緣以勝利撫慰因戰爭破碎的心。

深陷戰火之中的烏克蘭，原訂3月就要進行這組資格賽，獲得國際足總同意延後賽事，先在4天前以3：1擊敗蘇格蘭，距離世界盃只剩最後一哩路，就是需在今天與威爾斯之戰取勝。

開賽第34分鐘，貝爾（Gareth Bale）操刀自由球送到禁區後，亞莫連科（Andrii Yarmolenko）試圖頭槌解圍，卻反而送進自家球門，烏龍球助威爾斯握有1：0領先，成為烏克蘭全場難以跨越的鴻溝。

烏克蘭錯失這張門票，教頭佩克拉科夫（Oleksandr Petrakov）難掩心碎，「我真的很希望烏克蘭人民可以記住這支球隊的努力，我想說聲抱歉，我們全場沒有攻進任何一球，但這就是運動，會有像這樣的事情發生，而我…我真的不知道該說什麼。」他也提到烏克蘭所經歷的磨難，向外界喊話，「俄羅斯侵略我們，烏克蘭堅持抵抗、守護我們的土地，我們需要你們的支持、理解烏克蘭所經歷的事。」

威爾斯教頭佩吉（Robert Page）賽後也稱讚對手，「烏克蘭的表現很出色，我知道我們要拿出最完美的表現，才能取得勝果。」

威爾斯相隔64年再闖會內賽，前一次已要追溯到1958年瑞典世界盃，佩吉表示，「晉級重大國際賽對我們來說並不常見，但我們的信心隨著比賽增強，我不覺得今晚是奇蹟。」