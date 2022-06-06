羽球／義大利國際賽摘雙冠 台灣收下隊史首金

2022義大利國際羽球系列賽5日總決賽，台灣隊不負眾望，勇奪2金1銀1銅。過去台灣未在此賽事奪冠，今天一舉收雙金。教練蔡佳欣告訴中央社，選手狀態不錯，對於高溫有經驗。

2022年歐洲羽聯巡迴賽其中一站「2022義大利國際羽球系列賽」5日進行總決賽。義大利國際挑戰賽從1994年開始舉辦至今，台灣隊之前未在賽事中有奪金紀錄；今天台灣隊不但拿下隊史首金，更總共豐收2金1銀1銅。

台灣羽球好手「交大學霸」許玟琪在女單決賽中，以21：9、21：11直落二擊敗頭號種子世界排名53的印度選手班索德（Malvika Bansod），為台灣隊在此賽事的首面金牌，也是許玟琪繼上週在奧地利國際系列賽奪冠後連兩週稱后，氣勢大漲。

女雙組合林琬清及許雅晴，以兩個21：8，用30分鐘不到的時間，以直落二漂亮成績，輕鬆打敗新加坡選手，贏得冠軍。

男雙團蘇敬恒及葉宏蔚，在決賽與韓國好手金載煥與尹代激戰交鋒後，以14：21、19：21收下銀牌。

台灣唯一世界青少年羽球錦標賽金牌選手呂家弘則因連續賽程體力消耗，止步男單決賽，與印尼選手並列第三名。

台灣代表隊教練蔡佳欣向中央社表示，之前選手在泰國參與優霸盃與公開賽，所以狀態都保持很不錯。加上泰國天氣悶熱，等於讓選手提前適應了義大利沒有空調的比賽場館。選手明天將前往丹麥，繼續歐洲賽事。

駐義大利代表李新穎4日至米蘭賽場為台灣羽球隊打氣，為讓遠征歐洲賽事的選手感受端午佳節氣氛，準備了台灣珍珠紅茶、紅豆餅及粽子。李新穎3日也到「2022世界跆拳道大獎賽」會場為台灣隊選手加油，並送上羅馬名店的手作鹹、甜點心及台義友好口罩。