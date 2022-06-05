NFL／新賽季不防疫 美國體壇與疫共存

美國美式足球聯盟（NFL）對新賽季的新政策：喊停防疫守則，顯示美國今後要把疫情當成「類感冒」的小病了！據NFL官方媒體人佩利薩羅5日的說法，新賽季將不再對教練與球員進行染疫測試，即便未接種疫苗者也無須篩檢，這說明著NFL再回到疫情前之舉，新賽季將不見如上賽季球員堅持不打疫苗而違反防疫措施被罰錢的事。

新賽季不再防疫！

隨著美國的疫情趨緩，社會對新冠的態度更加平和，美國職業運動聯盟也對疫情更寬鬆，根據《體育畫刊》報導，NFL媒體人5日表示，官方與球員工會已決定，新賽季將取消防疫協議，代表不論選手或教練有無接種疫苗，都不再需要對他們進行篩檢。

簡言之，NFL把疫情逐漸視為類似感冒的小病，這也是NFL從2020年疫情大流行以來，又往疫情前常態邁向殷實的一步。

NFL在20/21賽季初遇疫情攪局，該年賽季取消季前賽與國際海外賽，也取消了職業碗（類似於明星賽），不少賽事延期、或乾脆沒有觀眾進場，所幸最終不影響到季賽完整，而21/22（上賽季）的防疫措施就漸漸寬鬆，但在賽季之始還是有防疫守則，多名選手因違反防疫守則而遭到懲處。

曾經開罰的事不再演

最著名的例子就是包裝工的明星四分衛羅傑斯，這位老球星堅持自己是質疑論者，他希望弄懂疫苗對身體的一切副作用，才願意接種疫苗，但上賽季還在萬聖節舉辦派對，派對上他與部分隊友都沒戴口罩，遭到聯盟以防疫措施守則為由開罰，重罰1.5萬美元。

但隨後NFL聯盟就逐漸寬鬆，去年12月（賽季中）就不再對接種過疫苗的選手進行篩檢，今年1月就不再對未接種過疫苗的選手篩檢，接著是連工作人員都不再強制篩檢，今年賽季尾聲也不再強制佩戴口罩。現在聲明新賽季取消所有防疫措施，只是將上賽季逐步開放的防疫態度白紙黑字落實，也象徵著NFL邁向疫情前常態之舉。

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