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PGA紀念高球賽第3輪 潘政琮暫並列第61

中央社／ 台北5日電
台灣旅美高球好手潘政琮。 美聯社
台灣旅美高球好手潘政琮。 美聯社

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA紀念高球賽第3回合表現不理想，全場僅射下1鳥，苦吞5柏忌，揮出76桿，3回合累計以高於標準4桿的220桿，暫時並列第61。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）紀念高球賽在俄亥俄州都柏林墨費德村高球場（Muirfield Village GolfClub）舉行，總獎金1200萬美元（約新台幣3.56億元），今天展開第3回合競桿。

澳洲好手史密斯（Cameron Smith）帶著1桿領先出發，今天表現平平，進帳3鳥、3柏忌，以72桿繳卡，3輪合計208桿，暫時並列第2。

美國好手霍斯契爾（Billy Horschel）今天手感火熱，猛打7鳥，繳出65桿，3輪合計以低於標準13桿的203桿，排名衝上排頭，握有5桿領先優勢。

潘政琮首輪揮出76桿，次輪回穩，繳出6鳥、2柏忌，打出68桿，但今天狀況不佳，第1洞就吞下柏忌，隨後在第4洞捕鳥止血。

轉場後，潘政琮分別在第11、14洞領到柏忌，最後2洞都以柏忌收尾，單回合打出76桿，3輪合計220桿，排名從第39名，暫時跌至並列第61名。

潘政琮 高爾夫

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