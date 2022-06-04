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F1／紅牛續約「F1阿湯哥」 繼續做世界冠軍的《捍衛戰士》

聯合新聞網／ 綜合報導
培瑞茲(右)與近來因與電影《捍衛戰士》主角湯姆‧克魯斯神似而討論度飆升。 美聯社
培瑞茲(右)與近來因與電影《捍衛戰士》主角湯姆‧克魯斯神似而討論度飆升。 美聯社

近期「阿湯哥」克魯斯(Tom Cruise)的新電影捍衛戰士2獨行俠在台上映，不受疫情影響票房榮登冠軍，而酷似「阿湯哥」的墨西哥F1車手培瑞茲（Sergio Perez）在上週日的摩納哥大獎賽上也跑出第一捧冠，並在賽後宣布與紅牛車隊簽下為期2年的延長合約，此消息一出立馬獲得車迷們歡呼。

32歲的培瑞茲由於長相與好萊屋巨星湯姆克魯茲十分相似，因此被粉絲稱之為F1「阿湯哥」，而他的歷屆隊友都大有來頭，2011年首度登上F1加盟薩伯(Sauber)車隊，隊友是前日本F1人氣車手小林可夢偉，2013年轉戰麥拉倫（McLaren）車隊搭檔前F1世界冠軍巴頓（Jenson Button），但僅待了一年就離開了這隻老牌勁旅。

培瑞茲離開麥拉倫車隊後，轉戰奧斯頓馬丁(Aston Martin)車隊的前身，印度力量以及賽點車隊六年之久，2021年轉而投向Red Bull紅牛車隊的懷抱，並在去年的F1閉幕戰阿布達比大獎賽，與7屆F1世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）上演激烈對決，幫助隊友維斯塔潘（Max Verstappen）獲得世界冠軍。

上週日培瑞茲拿下摩洛哥站冠軍，賽後紅牛車隊宣佈與他簽下延長合約，對此興奮表示：「對我來說，這是非常難以置信的一週，贏得歷史悠久的摩納哥大獎賽是每個車手的夢想，我非常開心能為紅牛車隊效力到2024年。」並提到能為成為車隊的一員讓他十分的自豪，讓他有家的感覺，非常興奮能繼續做維斯塔潘的「捍衛戰士」。

紅牛車隊的老闆霍納(Christian Horner)則表示：「培瑞茲一次又一次的證明自己，他擁有非常好的技術以及比賽經驗，我們很高興能與他繼續合作到2024年，相信與維斯塔潘的合作中，能讓我們擁有F1賽場上最棒的組合。」

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