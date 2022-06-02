撞球／柯家兄弟重返國際賽場 世界雙打賽拚冠

我國撞球著名兄弟檔柯秉逸和柯秉中，今年重返國際舞台，兩人5月共攜手參加3場國際賽事，月中將前往英國參加世界雙打賽，盼繼2015年奪冠後再登榮耀。

過去兩年受新冠肺炎疫情影響，世界各地國際賽接連取消或停辦，今年歐美賽事陸續復辦，柯家兄弟也正式回歸，5月分別參加世界花式撞球大師賽、羅馬尼亞公開賽和英國公開賽，哥哥柯秉逸分別獲得季軍、冠軍、第97名，弟弟柯秉中則各別排名第17名、第17名與第25名。

重回國際賽舞台，大哥柯秉逸說：「自己已經有找到疫情前比賽的感覺，原本覺得需要更多的時間來調整狀況、適應比賽的壓力，但這趟出國的比賽在防疫的考量下，我們也找到調整節奏的方式，因此給自己的成績打60分及格。」

柯秉中雖成績不盡理想，但狀況也逐漸步上軌道，「因為太久沒有在高強度有壓力的情況下打球，所以在關鍵的時候抗壓性有點不夠，這是之後練習時可以再加強的。」

兄弟倆回國後預計再做半個月的調整，為14日到19日在英國進行的世界雙打賽備戰；這將是柯秉逸睽違5年後再次參賽，希望能重返2015年的冠軍寶座。

疫情未結束的當下，柯家兄弟幾乎以閉門訓練為主，柯秉中下月也將以國手身份赴美參加世運會，柯家小弟柯秉漢預計9月也要開啟國際賽事旅程。