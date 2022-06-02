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世足／烏克蘭勝蘇格蘭會內賽差一步 澤倫斯基難得開心

中央社／ 蘇格蘭格拉斯哥1日綜合外電報導
因俄烏戰爭延賽的世界盃外圍賽歐洲區附加賽，烏克蘭以3比1擊敗蘇格蘭，距離踢進卡達會內賽只差一勝！ 路透社
因俄烏戰爭延賽的世界盃外圍賽歐洲區附加賽，烏克蘭以3比1擊敗蘇格蘭，距離踢進卡達會內賽只差一勝！ 路透社

烏克蘭國家足球隊今天在世界盃外圍賽歐洲區附加賽以3比1擊敗蘇格蘭，朝進軍卡達世界盃足球賽的夢想邁進。這是烏克蘭自2月遭俄羅斯入侵以來參加的首場國際足賽。

踢贏這場於蘇格蘭漢普頓公園（Hampden Park）舉行的球賽後，烏克蘭國家隊5日將於英國威爾斯的卡地夫（Cardiff）出戰威爾斯，勝方將取得11月卡達世界盃足球賽參賽資格。

烏克蘭球員亞莫倫科（Andriy Yarmolenko）和亞列姆丘克（Roman Yaremchuk）今天各進一球，讓烏克蘭以2比0奠定勝基。雖然蘇格蘭的麥葛瑞格（CallumMcGregor）在比賽第79分鐘踢進一球，給烏克蘭造成一些壓力，但烏克蘭的多夫比克（Artem Dovbyk）在補時期間再添一分取勝。

蘇格蘭輸了這場球，意味著自1998年以來都未能進軍世界盃決賽圈。

烏克蘭國家隊的支持者來自英國各地，甚至有從澳洲和美國遠道而來的球迷為他們加油打氣。

場邊球迷高舉烏克蘭總統澤倫斯基的頭像立牌。 路透社
場邊球迷高舉烏克蘭總統澤倫斯基的頭像立牌。 路透社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也為國家隊獲勝賀喜，他說，這次勝利會給正與俄軍對抗的烏軍帶來喜悅。

澤倫斯基在網路發文說：「感謝你們！兩小時的喜悅，是一種我們已經不太習慣的感受。」

他說：「為我們的軍人帶來喜悅，為全國帶來喜悅。我們每個人都在各自的前線上戰鬥。我們將持續奮戰、反抗到底，我們終將取得勝利。因為我們是烏克蘭人。」

羅斯

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