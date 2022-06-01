自行車／一騎來發財—紫南宮環縣自行車 99.9K

◎四極點大環島牽起的緣分

參加捷安特四極點大環島之後，有著共同興趣又聊得來的同行車友們組了一個威仕騎車隊，每逢週末天氣好的時候，就相約騎上陽明山、中正山、冷水坑、石門水庫⋯⋯等地練車，也一起吃雞。這回相揪參加「2022 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K」活動，賽事路線99.9公里，總爬升800公尺以上，有點挑戰性，路線是環台南縣一圈很吸引我，機會難得，我立馬＋1。

第一次聽聞紫南宮一騎來發財單車賽事是四極點大環島的車友小梅分享的，她努力在關門時間內騎完99.9公里，為的是送給她的孫子完賽禮——招財錢母幣當見面禮，真是愛孫心切。

單車賽事在2022/5/29 上午6:00出發，限定7小時內完成，威仕騎車隊的車友名禾一肩扛起總幹事一職，張羅大大小小的事情，報名賽事，安排行程，聯絡車隊，訂民宿和三餐飲食。我們預計5/28 抵達日月潭，騎日月潭環潭一圈當暖身，隔天再參加單車賽事。

這回擔任人車接送和補給的是悅動悠遊的小丁，他一路從奇岩站、承德路、新莊、桃園龍潭接車友和單車上車，小丁開的是九人座加長型的賓士車，車頂裝上車架，可以搭載8台自行車，因為車內空間有限，所以，大家的行李盡量輕量化，並且帶可堆疊的軟包。

◎騎旅的第一天：遊日月潭＋車埕林班道

萬事俱備，唯天氣多變，出發前的一個星期，整整一個星期，天天降雨，就連5/28的暖身騎也泡湯了，不過，境由心轉，怎麼樣都好，不能騎車，改成搭船遊日月潭也很好玩，觀光船站站停，到站後可下船上岸遊玩，再搭下班船到下一個碼頭，於是我們在玄光寺碼頭附近吃知名的阿婆茶葉蛋，在伊達邵的老街喝車友口中盛讚的「這輩子喝過最好喝的紅茶」——日月潭紅茶（台茶18號紅玉），喝茶配笑話，忽然，滂沱大雨一下，只好中斷上船遊日月潭的行程，call在水社碼頭等我們遊潭一圈的小丁來接我們，小丁納悶地說水社碼頭是晴朗的好天氣，怎麼伊達邵碼頭下大雨？

還好大雨來的急也去的快，接著我們又轉到車埕的林班道體驗工廠玩，這裡鄰近明潭水庫，舊時的貯木池岸邊種了一整排的落羽杉（又名落羽松），嫩葉萌綠，春意盎然，浪漫的咖啡店，DIY的木工體驗，如詩如畫的小湖，湖畔的癮茶，鐵道觀光小學堂，漫步在其中，好不悠閒。

吃過晚餐，到風鈴鐵道莊園休息一晚，車友們開心的唱歌、喝酒，而我則早早上床休息睡覺，為隔天的賽事做準備。

◎NeverStop紫南宮一騎來發財之路

這是我第一次參加單車的賽事，事前研究了路線和補給。「2022 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K」賽事的路線。賽事路線如下：紫南宮第一停車場(起點)→台3線(右轉)→中興路(右轉)→台14線中正路(右轉)→台14線(直行)→台21線(右轉)→縣131修正巷(右轉)→縣131山楂腳巷(左轉)→縣131帝君巷(直走)→台16線名水路一段(直行)→林尾巷(右轉)→林尾橋(左轉)→台3丙劉厝巷(左轉)→集集大橋→產業運輸大道(右轉)→指示路牌(左轉)→紫南宮第一停車場(終點)

◎Divide and Conquer：一大段切成五小段

我把賽事路線按照道路編號分為五段：

第一段：竹山紫南宮到草屯。騎「台3」24公里。爬升72 公尺，下滑116 公尺。先下後上。

從竹山鎮的紫南宮出發沿「台3」騎24公里，經名間鄉、南投市、再到草屯鎮的南開科技大學，一路先下後上，大多是市區道路，有交管，要按照紅綠燈或是志工的指示通行。

第二段：草屯到埔里。騎「台14」33.5公里。爬升324 公尺，下滑26公尺。

從草屯鎮南開科技大學一路緩坡騎「台14」，經7-11 京埔門市，國姓鄉，經7-11鑫潭門市，到埔里二二八事件烏牛欄戰役紀念碑，是一路緩上坡的路程，騎完第二段，累積達57.5公里。

第三段：埔里到魚池。騎「台21」8.5公里，爬升221公尺，下滑14公尺。

從埔里鎮的二二八事件烏牛欄戰役紀念碑右轉接「台21」，經暨南大學，桃米，到魚池鄉的白鹿窯木燒手工麵包店，也是一路上坡的路線。騎完第三段，累積達66公里。辛苦的上坡階段終於告一段落了。

第四段：魚池到水里。騎「131」。18.8公里。爬升13公尺，下滑372公尺。

從魚池鄉的白鹿窯木燒手工麵包店騎「131」縣道一路下滑至水里接名水路一段進入市區。騎完第四段，累積達84.8公里。

第五段：水里到竹山紫南宮。騎「台16」+「3丙」15.1公里。平路。

從水里名水路一段，沿濁水溪騎，右轉林尾路，騎過林尾橋，左轉接「3丙」的劉厝巷，過集集大橋，接產業道路，回到紫南宮。騎完第五段，恭喜，完成環南投一圈，99.9公里。

簡言之，整個賽道就是 台3 + 台14 + 台21＋ 131 + 台16 + 3丙。

主辦單位提供二個補給站分別位於39.6公里處的國姓驛站以及79.2公里處的車埕休閒農業。

第一個策略：早餐吃飽飽！

研究完路線和補給處的感想是單車賽事補給點好少喔。我之前參加過幾場馬拉松賽事，少則2、3公里，多則5公里，就會設置一個補給站。這個單車賽事40公里處才設置第一個補給站。我之前參加的捷安特單車團，平路15～20公里會設置補給站，山路則5到6公里會設置補給站。我自己練車時，也大多是20公里左右就會找7-11補給休息一下，也因此，我的第一個策略就是早餐吃的特別多。

早餐我吃了一個貝果、二個小圓餐包、一根香蕉以及喝了二杯咖啡，平常的生活習慣我是喝一杯咖啡，這一天為了單車賽事特別喝了二杯，因為在聽了Podcast「運動人的Pain Cave」中的「運動人，咖啡嗑起來？」之後，知道咖啡因有提高運動表現的效果。

下了一整個星期的雨，意外驚喜的是，5/29早上的天氣很好！因為疫情的關係，聽說為了分散車流，不用準6點出發，可以5點40分就出發，數以百計、千計的單車齊聚在起點，一一通過清消門之後，陸陸續續出發，我在6:03分出發。

第一階段：竹山到草屯，一路向前衝！

衝了！我忘記跑馬拉松的經驗了，一開始就跟著大夥兒衝了！衝！衝！衝！大家飆的好快，我也跟著踩的好快好快，聽到我的手機播出「35公里/時」，更加興奮了，平常自己練車時，平路很難騎到30公里/時的，這回竟然飆這麼快，而且不覺得吃力，也不覺得累。

小武哥在不遠的前方，一個紅燈，我被擋下來，只看著小武哥揚長而去，再也看不到他的車尾燈了，不多久，我又被一個紅燈擋下來，此時，我也看到Jacky哥騎到前方了。

第一階段大多在市區道路，雖然沒有全面管制，但有調撥車道給自行車專用，所以，車速可以比平常騎市區快上許多，而且第一段路沒什麼難度，車友精力充沛，各個飆很快，車與車的間距很小，有的還並排騎車，我第一次參賽，有點緊繃，格外留意騎車時的安全，也保持與其他車輛的距離，避免發生高速騎乘和其他單車擦撞的情況，可能因為單車多，無形中形成破風的效果吧，這一段路，我一度飆出40公里/時的高速。市區道路，騎乘忙碌，無暇賞景，印象比較深刻的是竹山鎮有好幾家甕缸雞。

第二階段：草屯到埔里，大盤衝上坡。

右轉「台14」之後，開始緩上坡了，有些單車速度慢下來了，我也是，不過，我大致還保持在23公里/時以上，有些坡緩緩的，並不長，我直接用大盤藉由高速帶上坡，只有一公里掉到17公里/時。天氣有點熱，第一階段衝很快，不知不覺間也耗了一些體力、流了汗，在第二階段的路上，尚未到達40公里處的補給站時，我已經看到一些車友躲在陰涼處休息，吃自己帶的補給。我自己也有些口渴，但忍住，當作是鍛鍊長距離練車的一部分，總算是熬過去了，來到40公里處國姓驛站補給站。在這休息的車友很多，補給站提供一箱箱的水、香蕉以及各式口味的小蛋糕。我吃了一根香蕉、一塊蛋糕以及自己準備的一顆鹽糖。在這，我遇到威仕騎的隊友Andy以及一位稱讚我騎很快的陌生車友。

第三階段，從埔里到魚池，小盤踩迴轉數。

爬坡比第二階段多一些也陡一些些，我的車速從25公里/時，掉到14公里/時、10公里/時，不過還是比我平常騎山路還快，當大盤拼不過陡坡時，我會切換到小盤，踩著迴轉數上坡，這段路是整個路線中相對比較硬的路段，我看到一些人到路旁拉筋，也看到好一些穿卡鞋的人邊騎邊脫卡，覺得很奇怪，是腳底板不舒服嗎？為什麼騎車的時候，要脫卡，而且並沒有停下來在路邊休息呢？事後，聽到同隊的車友說，他的兩腿都抽筋，還好有預感會抽筋，所以先脫卡，才沒有摔車。在65公里處有個補水站，是活動簡章沒提到的補給站，提供香蕉和水以及流動廁所。有車友高喊：「接下來就是下坡了！」我聽到了，覺得好開心、好振奮啊，下坡啦，下坡啦，最辛苦的路段完成了。

第四階段，從魚池到水里，下坡不煞爽爽滑！

騎「131」縣道，這一段路總共下滑18.8公里，和陽金公路從小觀音停車場下滑到金山的7-11金祥門市18公里差不多長，但，陽金公路盲彎很多，我不敢滑太快，邊下滑邊煞車，煞得大拇哥很酸，而「131」縣道的彎道屬於高速彎道，可以高速過彎，彎道之後的路很長，可以清楚看到過彎之後的路況，不用頻頻煞車，飆的很過癮，車速是35公里/時起跳，還出現43.9公里/時的高速。這階段的車速靠的是地心引力以及膽量。這一段路在79.2公里處的車埕休閒農業設有補給站，因為下滑的太愉快，所以，不想停留補給。

第五階段，從水里到竹山紫南宮，車龍咻咻飆。

這一段路進入水里、集集的市區，雖然是市區，但因為有交通管制，大部分的路口都幸運地高速通過，只有一、二個路口被紅燈叫停，這一段路是平坦路，沒有上上下下，在經過18.8公里長距離的下滑之後，持續高速行進，有多位的車友臨時自行接龍，一台接一台，形成一條車龍，省力又快速，我沒練過輪車，和他們保持一定的車距，但看到車龍瞬間形成的完整過程，第一條車龍出現不久，又快速出現第二條車龍，這次我也跟著加速，緊跟在第二條車龍的後面疾馳，「台16」柏油路面又好又直又交管又是終點前的最後一段路，所以能盡情地放手一搏加速飆車，騎的很過癮！經過集集大橋時，連日大雨，集集攔河堰正在放水，滾滾黃沙水奔流，集集大橋過後就轉到產業道路，再按指示牌騎小路回到紫南宮，這段小路路況不怎麼好，謹慎慢行減速通過，終於回到終點紫南宮，完成環南投的99.9公里路線，費時3:53:18。SUB4，均速25＋公里，破PB！

◎感謝！再感謝！

賽事結束，我們車隊一起去吃甕缸雞，哇，美味可口，真好吃！輕鬆愉快又美好的二天一夜旅騎，也慢慢接近尾聲了。感謝上帝賜下騎車的好天氣！感謝總幹事名禾張羅大大小小的事，感謝威仕騎車隊的大哥們、鳳珍和曉芳，能這樣一起旅行、一起騎車、一起說說笑笑，真是愉快而美好！感謝主辦單位，協辦單位、志工們、警察們、義交們以及所有為賽事付出的每一個人！

◎建議

如果說，要給這賽事一些建議的話，我建議增設一到二個補給站，可以在20公里或是58公里處的附近尋找腹地廣大的地方設置二個私補站，一來希望20公里～25公里左右就能設置補給站，二來看海拔高度圖，60公里之前開始坡度變陡。補給之後再好好來面對陡坡。另外，補給站希望也能提供一些鹽錠、鹽糖和運動飲料。我們車隊來參加賽事的11位車友中就有3位抽筋，當天好多車友抽筋，騎到一半在路邊拉筋，我事後看報導，得知前總統馬英九也抽筋。我建議不管賽事當天天氣是否炎熱，99.9公里不算短的里程，激烈的運動必然大量的流汗，車友需要補充運動飲料或是鹽錠，避免抽筋。