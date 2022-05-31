足球／被指混亂有責 英利物浦主席要求法體育部長道歉

英超利物浦俱樂部主席沃納（Tom Werner）今天要求法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉為其言論道歉，因為她宣稱利物浦隊要為上週六（28日）歐冠盃決賽的混亂負責。

在巴黎法國國家體育場（Stade de France）舉行的這場比賽，因警方試圖阻止硬闖的球迷而延遲了逾半小時，過程中警方曾對人群施放催淚瓦斯。這場比賽，西班牙皇家馬德里隊（Real Madrid）以1比0擊敗利物浦奪冠。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）今天（30日）稱，起先問題是未持有效門票的利物浦球迷所造成，並指責利物浦隊讓支持者們「不受管制」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則稱，這場比賽出現「大規模的」大量假門票。

30日晚，沃納致函歐迪亞-卡斯特拉進行反擊，稱她的評論「不負責任、不專業，且完全不尊重」受影響的球迷。

「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo）援引沃納的話說：「歐冠盃決賽理應是世界體育界最精彩的場面之一，但卻演變成人們最近記憶裡最糟糕的維安失敗事件之一。」

「我為所有經歷這場噩夢的球迷，要求您道歉，並保證法國當局和歐洲足球總會（UEFA）允許進行獨立和透明的調查。」

歐迪亞-卡斯特拉表示，他們會在10天內提交一份報告。UEFA則已委託對這起事件進行獨立調查。