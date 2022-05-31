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體操／中華代表隊將出征卡達 力拚亞錦賽成隊前5

中央社／ 台北31日電
李智凱。 報系資料照
李智凱。 報系資料照

受到疫情衝擊，台灣體操代表隊相隔近1年後將首度出征，6月11日搭機前往卡達杜哈參加亞洲體操錦標賽，總教練林育信表示，盼男子成隊能排進前5，並取得世錦賽成隊門票。

2022亞洲體操錦標賽將於6月15日在卡達杜哈登場，台灣體操代表隊將於6月7日總集訓，並在6月9、10日舉辦測驗賽，男子代表隊6人當中選出狀況最佳的5人出賽，包括東京奧運鞍馬銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱與全能第7的唐嘉鴻都將參賽，而上屆亞錦賽台灣在男子成隊拿下銅牌。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，出國後返台都需面臨隔離，林育信說，由於台灣沒有檢疫訓練館，擔心長期隔離會影響選手狀況，因此自去年東京奧運結束後，所有選手都選擇留在台灣訓練。

今年亞錦賽是台灣體操代表隊相隔近1年後首度出賽，林育信表示，由於長期沒有出賽，因此代表隊陣中的年輕選手無法累積比賽經驗，是唯一隱憂。

往好處看，林育信透露，這次選手的拿手項目多半都呈互補，「因此我們要做的就是調整出最佳戰力，這樣在下場的人員調度上就有更多彈性。」

今年10月底在英國利物浦舉行的世界體操錦標賽，成隊（團體賽）參賽資格做出改變，林育信透露，新的規則要求各國需在洲際錦標賽成隊取得前5，才能取得世錦賽成隊入場券，而他評估只要隊員在亞錦賽正常發揮，要拿下前5應該不是難事。

林育信 世錦賽 唐嘉鴻

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