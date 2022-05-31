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網球／德州小學槍擊案 英國網將墨瑞追憶童年往事

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導
網球名將墨瑞。 路透社
網球名將墨瑞。 路透社

美國德州一所小學上週發生槍擊案，造成19名孩童及2名教師死亡。英國網球名將墨瑞（Andy Murray）今天追憶起童年往事，稱這起槍擊令他感到憤怒及沮喪。

德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（RobbElementary School）24日發生槍擊案，槍手是當地18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos），他持槍攻擊校園濫殺師生，震驚全美社會。

墨瑞告訴英國廣播公司（BBC），這起槍擊非常駭人，令人難以置信，相當令人生氣，對於家長而言，這令人相當憤怒。

墨瑞回憶說，他童年時在蘇格蘭丹布蘭（Dunblane）時，也曾有過類似體驗，當時老師叫桌下的孩童們躲起來。

1996年，墨瑞時年約8歲，就讀丹布蘭一所小學，當年有1名槍手射殺16名幼童及1位老師，為英國史上最慘大規模槍擊。

Andy Murray Ramos

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