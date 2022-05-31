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「無腳泳士」陳亮達明告別式 全障運7金市府頒56萬獎金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「無腳泳士」陳亮達克服身障，被看好是體壇明日之星，卻在車禍中喪命，人生停格在廿歲。圖／正修科技大學提供
「無腳泳士」陳亮達克服身障，被看好是體壇明日之星，卻在車禍中喪命，人生停格在廿歲。圖／正修科技大學提供

20歲帕運國手「無腳泳士」陳亮達，5月24日深夜騎車發生車禍身亡，體育界、教育界非常不捨，告別式明天舉行。高市府與鳳山雙慈庭宮廟、觀音山金寶塔、大仁禮儀公司，一起協助家屬處理後事，運發局長侯尊堯表示，亮達生前在全國身心障礙國民運動會勇奪7金，市府將把56萬元獎金頒與家屬。

陳亮達是帕拉林匹克運動會國手，曾獲總統教育獎，24日深夜騎改裝三輪機車返家，疑因天雨路滑自摔被公車碾過身亡。

侯尊堯表示，亮達家屬很低調，市府與鳳山雙慈庭宮廟、觀音山金寶塔、大仁禮儀公司，一起協助家屬處理後事。親友說，家人擲筊請問亮達，3個聖筊決定了觀音山金寶塔的歸處。

陳亮達今年四月參加全國身心障礙國民運動會，贏得「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及全國紀錄。侯尊堯說，亮達全障運7金，市府將頒發總獎金56萬元，擇期交給家人。

國民 帕運

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