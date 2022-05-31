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舞台魅力足 台灣好手勇奪法國霹靂舞團體冠軍

中央社／ 巴黎30日專電
台灣好手劉承德、羅國銓及孫振28日在歐洲最大極限運動賽事蒙貝列極限運動祭中打敗法德等國選手，奪下霹靂舞團體挑戰賽冠軍。教練劉志強告訴中央社，台灣選手的實力與創意引起現場極大迴響，觀眾也一面倒幫台灣隊加油。 （駐普羅旺斯辦事處提供）中央社
台灣好手劉承德、羅國銓及孫振28日在歐洲最大極限運動賽事蒙貝列極限運動祭中打敗法德等國選手，奪下霹靂舞團體挑戰賽冠軍。教練劉志強告訴中央社，台灣選手的實力與創意引起現場極大迴響，觀眾也一面倒幫台灣隊加油。 （駐普羅旺斯辦事處提供）中央社

台灣選手參加歐洲最大極限運動賽事蒙貝列極限運動祭，打敗法德等國選手，奪下霹靂舞團體挑戰賽冠軍。選手表演吸睛，以娛樂性與表演性炒熱氣氛，帶動主持人與觀眾大喊「台灣加油」。

知名的蒙貝列極限運動祭（FISE de Montpellier）26至29日在法國南部蒙貝列市雷茲（Lez）河畔舉行，邀集全球50多國極限運動團體參賽，比賽項目包含極限單車、霹靂舞、跑酷、直排輪、滑板等，國際頂尖好手齊聚。

由於霹靂舞將為2024年巴黎奧運項目，因此今年特別與世界運動舞蹈總會（WDSF）、法國舞蹈總會（FFD）合辦，並拉高規格採奧會模式，全球共有近百位男性舞者與近50位女性舞者參與。

台灣霹靂舞隊由中華民國體育運動舞蹈總會霹靂舞委員會副主委劉志強教練，凌維志教練及王威智教練率8位選手代表參賽。

台灣好手劉承德（Bboy Lilma）、羅國銓（BboyWhat21）及孫振（Bboy Quake）28日在霹靂舞團體挑戰賽中，與Damani Lindsay和Double D兩位外國舞者組團，擊敗法國、德國、烏干達等國選手，奪下團體賽冠軍。

劉志強向中央社表示，這次團體賽採用「幸運的輸家」（Lucky loser）概念。8強賽贏家可從輸家隊伍中選一人加入，一起邁向4強，4強賽後再加1人，因此總決賽時是5對5比拼。

談及團體賽奪冠之路，劉志強表示，選手表現相當優異，尤其是羅國銓竟拿起舞台旁的草莓，邊吃邊跳，「娛樂性與表演性十足，讓觀眾印象非常深刻，都在問舞者來自哪個國家。這即興創作沒有特別象徵，就像我們邊吃草莓邊做飯，好像可以一心二用，很具娛樂性跟記憶點」。

劉志強說，當時氣氛非常熱烈，觀眾都一面倒向台灣，大聲幫台灣加油，主持人更激動喊道：「他們來自台灣」，而非依奧會模式稱呼的中華台北。另外，主辦人個人臉書（Facebook）貼文時也寫道「恭喜台灣」，並加上中華民國國旗。

劉志強坦言，個人賽的競爭更激烈，台灣選手除了女舞者楊加力進入16強之外，其餘都通過兩輪競賽與16強擦肩而過。

他表示，選手都非常積極訓練，希望「以賽代訓」，同時檢視訓練的成果，以便在觀摩國際頂尖好手後回去進行更周全的準備與調整。「奧運門票的積分會在7月開始，現在目標是備戰奧運」。

蒙貝列極限運動祭今年邁入第25屆，為歐洲規模層級最大的極限運動賽事，每次盛事都有約55萬名全球觀眾湧入。

台灣霹靂舞隊31日將繼續前往西班牙參加MADRIDURBAN SPORTS 2022比賽，盼透過國際高規格比賽經驗為7月開始的系列賽做最好的準備。

霹靂舞

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