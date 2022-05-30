歐冠盃／決賽出現混亂 法體育部長怪罪利物浦

法國體育部長今天就上週六（28日）在巴黎舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽出現混亂場面，怪罪英格蘭利物浦隊放任該隊球迷，她並對警方向球迷使用催淚瓦斯表示遺憾。

當天有數千名利物浦球迷爭相入場引發騷亂，而警方處理這場比賽的方式，令法國政府遭到英國媒體和政界人士一連串批評。

不過法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）告訴RTL電台，與西班牙皇家馬德里（RealMadrid）相比，利物浦未能妥善安排前來巴黎的該隊支持者。

她說：「利物浦讓其支持者未受管制，這是一個重要區別。」她補充道，在法國國家體育場（Stade deFrance）外，有3萬至4萬利物浦球迷持假票或沒有門票。

她說：「我們有必要看看這些假票是哪兒來的…以及如何製造出那麼大的數量。」

她說，最令人遺憾的事是催淚瓦斯被用於觀看決賽的家庭和兒童身上。

由於巴黎將在2023年舉辦世界盃橄欖球賽以及2024年舉辦奧運會，歐迪亞-卡斯特拉堅稱，法國有能力舉辦大型體育賽事。

她說：「我不擔心，我非常認真從週六晚發生的事汲取所有教訓，來改善一切。」