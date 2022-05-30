運彩條例修正三讀 銷管費改採雙軌制 經銷商可合理分潤

新冠肺炎疫情影響運動彩券發行與經營，立法院院會今三讀通過「運動彩券發行條例」部分條文修正，增列虛擬運動賽事納入運彩投注的標的，銷管費用改採實體、線上通路雙軌制。

民進黨立委林宜瑾發言表示，近年來因疫情影響運動彩券經銷商營運，但網路投注金額增加，本次修正考量實際成本有別，將銷管費用改為虛擬與實體雙軌制，讓經銷商可獲得合理分潤。

教育部今發布新聞稿說明修法重點：一、合理分配銷管費用：查實體通路與線上通路成本不同，為合理分配銷管費用，採雙軌設計，線上通路銷管費用為10%，差額的2%列為盈餘納入基金，做為體育運動推展之用，挹注運動發展基金，完善運動員照顧措施，以符運動彩券創設的目的。

二、保障經銷商參與第3屆運動彩券遴選資格權益：考量部分經銷商因疫情期間無法營運而自行停業致取消經銷商資格，為保障其參與遴選權益，修正本條文字為「或於運動彩券發行期間曾為運動彩券經銷商為限」，俾使運動彩券發行期間曾為經銷商者均得參與經銷商之遴選，且考量遴選公平性，屆時，凡符合發行機構遴選規定，有意參與經銷商遴選者，仍需提出曾任經銷商之佐證文件（如經銷商證等）以供查核，以免衍生發行機構行政作業困擾及爭議。

三、增訂經銷商得在發行機構資訊系統架構下，參與招募會員：現行發行機構及受委託機構為辦理運動彩券的銷售，除透過經銷商以實體方式銷售外，得以線上通路方式銷售運動彩券；實務上，發行機構建置資訊系統，供線上通路會員下注，經銷商得配合發行機構推展及招募會員，為讓整體發行業務切合現行運動彩券實務運作，爰增訂經銷商得在發行機構資訊系統下，參與招募會員。

教育部常務次長兼代理體育署長林騰蛟表示，運動彩券發行即將邁向下一階段，相關新制也會在第3屆運動彩券發行期間落實，後續辦理第3屆發行機構遴選，將參酌第2屆實務運作經驗，就銷管費用中發行機構合理成本與報酬、經銷商實體銷售佣金、線上通路日趨成長對實體通路影響及經銷商協助招募會員合理回饋機制等通盤研議，並對實體經銷商營運照顧等做合宜規畫。