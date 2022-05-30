拳擊／世錦賽金牌返台PCR為陽性 林郁婷在檢疫所隔離

上周在第12屆世界女子拳擊錦標賽獲得57公斤級金牌的林郁婷，29日從土耳其載譽歸國，但因PCR檢測為陽性，未能接受英雄式的歡迎。林郁婷透過教練曾自強表示，世錦賽金牌只是迎戰2024年巴黎奧運的起跑線，終極目標是為我國奪下奧運第一面拳擊金牌。

林郁婷原訂21日返台，因與教練曾自強及隊友共五人的新冠病毒快篩呈陽性無法隨隊登機，在土國過境旅館隔離超過一星期才踏上歸途。期間我駐土國代表處洽請台商提供藥品、點心、水果等補給品，中華拳擊協會理事長許明杰也責成祕書處同仁協調聯繫，給予各項協助，使選手及教練得以迅速復原。

林郁婷一行29日傍晚返台後，除教練曾自強PCR為陰性，林郁婷等四人均為陽性，直接被帶往檢疫所隔離。

林郁婷在19日摘金，國內拳壇大感振奮，新任理事長許明杰打鐵趁熱，計劃大展宏圖，領頭推動國內職業拳擊賽，打造更蓬勃的拳擊環境；而這面世錦賽金牌的CP值也空前高漲，成為近一個月來國內疫情嚴峻，人心低迷之際，唯一的正能量，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等，均拍賀電致意。

林郁婷是我國拳擊史上，第一位在世錦賽贏得兩面金牌，及連續三屆世錦賽奪牌的選手，堪稱我國拳擊史上第一人。2018年她首次參加世錦賽，便摘下女子54公斤級金牌，隔年挑戰57公斤級，獲得銅牌，今年是連續三屆出席世錦賽，再獲57公斤級金牌。

從去年東京奧運第一輪意外出局，到世錦賽捲土重來，一舉摘金，林郁婷感慨良深，但也總結經驗教訓，面對賽事應保持平常心，才能展現平時努力訓練的成果。「東京奧運挫敗後，經過半年的心理調適，才慢慢恢復信心，這次我以挑戰者的心情，而非過去世界排名第一的身分應戰，反而更無心理壓力，全心投入比賽。」

本屆57公斤級共36人參賽，參賽人數居所有量級之最。林郁婷分別打敗法國、塔吉克、南韓、巴西、哈薩克、義大利等對手，六戰全勝摘獲金牌。

曾自強指出，因陪練員李承威表現稱職，林郁婷在世錦賽進步明顯，尤其是臨場對戰反應更快，更具針對性，最後都以明顯的優勢獲勝。「對手的打法她都能以最快的方式破解，藉由多變活的腳步施展拳路，這面金牌對林郁婷恢復信心至關重要。」