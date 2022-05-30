高球／PGA嘉信挑戰賽 潘政琮並列第52

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA嘉信挑戰賽最終輪射下5鳥，吞下3柏忌、2記雙柏忌，揮出72桿，4輪合計以高於標準4桿的284桿，並列第52。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）嘉信挑戰賽在德州沃斯堡（Fort Worth）殖民地鄉村俱樂部（Colonial Country Club）展開最終輪賽事。

美國選手勃恩斯（Sam Burns）出發前還落後領先者、世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）7桿，勃恩斯最終輪上演逆轉秀，單日抓下7鳥、吞2柏忌，揮出65桿，4輪總桿數以低於標準9桿的271桿，與舍夫勒並列領先。

雙方歷經延長加洞賽才分出勝負，由勃恩斯抱走冠軍，舍夫勒則與本季第5冠擦身而過。

潘政琮在5月上旬富國銀行錦標賽以並列第15作收後，休息近3週再度投入嘉信挑戰賽，前2輪各揮出69桿，第3輪狀況不理想，僅打出74桿。

潘政琮最終輪表現起伏，從第一洞出發，前3洞就進帳2鳥，但在第7、9洞先後苦吞雙柏忌，轉場後再添3鳥、3柏忌，以72桿繳卡，4輪合計284桿，並列第52。