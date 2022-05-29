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田徑／世錦賽當目標 林昱堂失利、彭名揚心驚驚

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影
林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影

目標飛躍7月世錦賽參賽標準8公尺22，我國跳遠好手林昱堂今天在台灣田徑公開賽第5跳雖跳出7公尺95的金牌成績，但離設定仍有差距，下半年將繼續在國內，為明年國際賽累積能量。

個人最佳能跳過8公尺的林昱堂，今天前3跳有兩次失敗，他自評狀態普普通通，「想拚世錦賽，但不太理想，前幾跳沒比賽的感覺。」透過前3跳找到節奏，他後3跳都成功，第5跳躍出7公尺95更引起場邊一陣驚呼，可惜最後一跳仍沒達到世錦賽標準。

雖沒能達成設定，林昱堂對7公尺95的成績還算滿意，且同場的亞運培訓隊隊友文華佑和北市大林佳興實力相當，林昱堂說：「良性競爭很好，有個壓力在，也比較好進步。」

跨欄好手彭名揚同樣以世錦賽為目標，他月初赴日跑出好成績時一度躋身男子400公尺跨欄第36名，但現在積分排名下滑到41，沒能躋身取40人參賽的安全名單。加上今天以50秒78奪金，他積分預計升到第39名，但7月前已經沒有其他賽程，能否參加世錦賽要到6月19日的積分截止才能揭曉。

不同於前輩陳傑穩穩前進世錦賽，彭名揚處於參賽邊緣，在日本跑出個人最佳49秒32的他仍期待去開拓視野，他說：「去就算比不好，至少讓我看看與世界上前40的人差距多少！」

林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影
林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影
林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影
林昱堂以7公尺95摘下台灣田徑公開賽金牌。記者侯永全／攝影

世錦賽 陳傑 田徑

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