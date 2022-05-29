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企業女壘／新會長林昆漢新氣象 主場制+宣傳球員很有感

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
企業女子壘球聯賽5月28、29日在台中開打，新任聯盟會長林昆漢（右二）到場出席活動。記者蘇志畬／攝影
企業女子壘球聯賽5月28、29日在台中開打，新任聯盟會長林昆漢（右二）到場出席活動。記者蘇志畬／攝影

企業女子壘球聯賽進入第七年，今年賽事主題定為「超越」，除了期待球員超越自己、打出更亮眼的成績，新任聯盟會長林昆漢也希望觀賽體驗、行銷宣傳再「超越」，每一年越來越好，為球員爭取更多支持，主場制是其中一項。

去年賽季結束時，前任中華壘球協會理事長暨聯盟會長陳任邦已有構想，未來要施行主場制，時任壘協副理事長的林昆漢積極奔走，尋求更多資源投入，今年林昆漢升任企業女壘會長後，整合各方資源，順利施行主場制。

林昆漢表示：「要感謝陳任邦理事長對壘球運動的熱愛，雖然他已卸任但允諾每年會持續贊助比賽，這很不容易。我也會秉持承先啟後的精神，將陳理事長創立的聯賽維持下去，更重要的是如何讓聯賽有更多民眾關注，選手的努力也能有更多人看見，給予她們鼓勵及繼續打球動力。」

目前聯盟五支隊伍分別來自不同縣市，台北市以及新北市都已正式冠名台北台產熊讚隊以及凱撒勇士隊，其他球隊也都在洽談中。

今年球員對比賽及周邊宣傳也很有感，福添福嘉南鷹隊當家球星楊依婷說：「以前比賽都是默默的打，默默的結束，但在企業聯賽有轉播，讓我們很開心，感覺辛苦總算有人看見了！而且今年聯盟還有請攝影師來幫選手拍攝宣傳照，是嶄新的體驗。」

兆基穿山甲隊的球員陳安心也開心表示，因為有更多人看比賽，就會想要把自己最好的表現拿出來，會更想把每一場比賽都打好。

至於企業女壘聯賽的未來願景，林昆漢表示：「當然是走向職業化啊！雖然過程不知道需要多久，但這就是我的第一目標。只有讓球員的生計沒有問題，她們才能安心訓練、比賽，連帶的在國家隊的選材及訓練也不會有斷層，與壘球協會相輔相成，這樣才是一個正向的循環。」

立法院副院長暨企業女壘共同創辦人蔡其昌29日前往球場為在地球隊加油（左二為林昆漢會長） 壘協提供
立法院副院長暨企業女壘共同創辦人蔡其昌29日前往球場為在地球隊加油（左二為林昆漢會長） 壘協提供

林昆漢會長於開幕典禮致詞 壘協提供
林昆漢會長於開幕典禮致詞 壘協提供

女壘 勇士

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