田徑／訂早餐陷僵持 余雅倩感謝教練神救援

上月底第一次出國比賽，我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩就以64公尺34改寫全國新猷，不過場上締造佳績，她場下卻離不開教練張銘煌，一直發送求救訊號，連訂早餐也是張銘煌赤腳衝出來才「解救」愛徒。

解隔離後參加台灣田徑公開賽的余雅倩笑說，自己有在加強英文，但仍有加強空間，幾乎都是教練張銘煌打點一切，「有次他還赤腳跑來幫我點早餐，因為飯店會先問我們明天要吃什麼，我拿著電話和他僵持了10分鐘，還好有教練。」

余雅倩提到，第一場國際賽，出國前就做了許多心理建設和輔導，出去後吃飽睡好，不覺得緊張，生活上也有張銘煌幫忙，她笑說：「如果教練不在，我可能會哭喔。」

廣島織田幹雄田徑紀念賽繳出64公尺34的金牌成績後，余雅倩回國經歷「10+7」隔離，今天台灣田徑公開賽6擲雖有3擲失敗，不過第4擲和第6擲都突破60公尺，最終以第6擲的62公尺53摘金，成績比銀牌洪琇玟的58公尺21多出4公尺多。

雖沒能再寫新紀錄，余雅倩認為經過隔離仍有穩定60公尺以上成績，已經達到個人設定，「10天的隔離，還是有差，肌肉都『消風』的感覺。」由於今年杭州亞運已經延期，今天也是她今年最後一場賽事，她盼能有機會去歐美移地訓練，和成績超過70公尺的選手同場競技。