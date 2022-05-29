快訊

中職／與郭天信相撞 洪瑋漢撐完1局送醫檢查

確診加深精神壓力？ 屏東弒母兒犯後「不知在幹嘛」

田徑／訂早餐陷僵持 余雅倩感謝教練神救援

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
余雅倩在台灣田徑公開賽以62公尺53摘金。記者侯永全／攝影
余雅倩在台灣田徑公開賽以62公尺53摘金。記者侯永全／攝影

上月底第一次出國比賽，我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩就以64公尺34改寫全國新猷，不過場上締造佳績，她場下卻離不開教練張銘煌，一直發送求救訊號，連訂早餐也是張銘煌赤腳衝出來才「解救」愛徒。

解隔離後參加台灣田徑公開賽的余雅倩笑說，自己有在加強英文，但仍有加強空間，幾乎都是教練張銘煌打點一切，「有次他還赤腳跑來幫我點早餐，因為飯店會先問我們明天要吃什麼，我拿著電話和他僵持了10分鐘，還好有教練。」

余雅倩提到，第一場國際賽，出國前就做了許多心理建設和輔導，出去後吃飽睡好，不覺得緊張，生活上也有張銘煌幫忙，她笑說：「如果教練不在，我可能會哭喔。」

廣島織田幹雄田徑紀念賽繳出64公尺34的金牌成績後，余雅倩回國經歷「10+7」隔離，今天台灣田徑公開賽6擲雖有3擲失敗，不過第4擲和第6擲都突破60公尺，最終以第6擲的62公尺53摘金，成績比銀牌洪琇玟的58公尺21多出4公尺多。

雖沒能再寫新紀錄，余雅倩認為經過隔離仍有穩定60公尺以上成績，已經達到個人設定，「10天的隔離，還是有差，肌肉都『消風』的感覺。」由於今年杭州亞運已經延期，今天也是她今年最後一場賽事，她盼能有機會去歐美移地訓練，和成績超過70公尺的選手同場競技。

田徑 亞運

延伸閱讀

田徑／隔離體脂增2% 跨欄男神陳傑照飆速

田徑／陳奎儒備戰世錦賽 上清境跑山

田徑／罕見小輸學弟0.01秒 楊俊瀚虛心接受成績起伏

田徑／陳奎儒13秒54摘金不滿意 下周上清境高地訓練

相關新聞

企業女壘／新會長林昆漢新氣象 主場制+宣傳球員很有感

企業女子壘球聯賽進入第七年，今年賽事主題定為「超越」，除了期待球員超越自己、打出更亮眼的成績，新任聯盟會長林昆漢也希望觀...

田徑／訂早餐陷僵持 余雅倩感謝教練神救援

上月底第一次出國比賽，我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩就以64公尺34改寫全國新猷，不過場上締造佳績，她場下卻離不開教練張銘...

高球／日巡休閒信託女子高球賽 蔡佩穎並列亞軍

台灣旅日高球好手蔡佩穎今天在休閒信託女子高球賽最終輪，前、後9洞表現有落差，單日揮出71桿，4輪合計273桿，與日巡賽第...

田徑／隔離體脂增2% 跨欄男神陳傑照飆速

月初在日本兩場比賽都跑進前3名，我國跨欄名將陳傑將下半年目標放在7月美國尤金登場的世錦賽，今天台灣田徑公開賽只在男子40...

足球／費尼希斯關鍵進球挫利物浦 皇馬第14度稱霸歐冠盃

費尼希斯攻進比賽唯一的進球，讓皇馬今天在巴黎進行的歐洲冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，以1比0擊敗利物浦，第14次稱王

足球／楊怡強走出醫院 首任隊醫扛起防疫重擔

從穿梭醫院的診間，到往外跨出一步，醫師楊怡強首次擔任隊醫就是隨台灣女足出征在印度舉行的亞洲盃，而在疫情之下，除了原本運動傷害防護工作，還得一肩扛起全隊防疫任務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。