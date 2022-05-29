田徑／隔離體脂增2% 跨欄男神陳傑照飆速

月初在日本兩場比賽都跑進前3名，我國跨欄名將陳傑將下半年目標放在7月美國尤金登場的世錦賽，今天台灣田徑公開賽只在男子400公尺跨欄預賽下場，飆出49秒59的分組第一成績就「收工」。

上周二才解除隔離的陳傑提到，今天只跑一趟主要是隔離多少影響體力，儘管「7+7」期間仍有做簡單訓練，但兩周沒碰欄架仍有差距，賽前就和教練討論，第一趟就全力跑，也是為之後比賽做準備，每趟都要拚盡全力才有下一趟的機會。

陳傑月初在大阪木南道孝紀念田徑公開賽跑出本季最佳的49秒31，奪下銀牌，接續轉戰東京參加世界田徑總會洲際巡迴賽東京站也以49秒39名列第3名，今天解除隔離第一趟再跑進50秒，他笑說：「這成績還ok。」

陳傑透露，日本兩場比賽時自己體脂是百分之5，經過兩周隔離，台灣田徑公開賽前量測時，體脂已經增加到百分之7，不過現在已經回到高雄國訓中心訓練，世錦賽前會調整到最佳體態。

和陳傑都有到大阪參賽的彭名揚，在木南道孝紀念田徑公開賽決賽跑出生涯最佳的49秒32，他透露原本設定再跑進50秒內，但今天預賽50秒40沒能達成設定，還在猶豫是否要參加下午登場的決賽。

彭名揚提到，首度隔離對自己身體狀況影響很大，下場有種力不從心的感覺「去日本時完全不會累，連痠痛感都沒有，隔離出來覺得很累，連今天賽前都累。」他原本在世錦賽男子400公尺跨欄的40人名單中，但積分現在已經被擠到41名，不過他認為重點是跑出好成績，並沒特別鎖定哪場賽事。