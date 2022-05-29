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足球／費尼希斯關鍵進球挫利物浦 皇馬第14度稱霸歐冠盃

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
皇馬在歐冠盃封王。 新華社
皇馬在歐冠盃封王。 新華社

費尼希斯攻進比賽唯一的進球，讓皇馬今天在巴黎進行的歐洲冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，以1比0擊敗利物浦，第14次稱王。

今天這場歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍戰，是由西班牙甲級足球聯賽（La Liga）的皇家馬德里（Real Madrid）對決英格蘭足球超級聯賽（PremierLeague）的利物浦（Liverpool）。

皇馬巴西籍邊鋒費尼希斯（Vinicius Junior）在比賽第59分鐘接獲隊友瓦維德（Fede Valverde）的傳球破門，之後利物浦未能扳平，在總教練克羅普（JurgenKlopp）領軍下，在近5季兩度在歐冠盃決賽敗給皇馬這支西甲豪門球隊。

最終以1球之差落敗，錯失連3冠的利物浦可能很想知道，若今天表現出色的皇馬門將庫特華（ThibautCourtois）沒有把馬內（Sadio Mane）的射門推向門柱、並進一步撲救下來，球賽結果是否會不同。

利物浦接連拿下英格蘭聯賽盃（English LeagueCup）、英格蘭足總盃（FA Cup）冠軍，但在英超不敵曼徹斯特城（Manchester City）而屈居亞軍，並於今天輸掉歐冠盃，無法奪得追上AC米蘭（AC Milan）的第7座歐冠盃冠軍。

克羅普說：「這些小子踢了一個出色的賽季，兩場我們沒能贏下的比賽，都是以最小的差距落敗。」

皇馬在9個球季內5度在歐冠盃稱霸，讓總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）成為第一位4次贏得歐冠盃的總教練。

安切洛蒂2003年、2007年於AC米蘭執掌兵符時，曾率隊稱霸歐冠盃，2014年和今年則率皇馬在歐冠盃稱王。安切洛蒂2007年率AC米蘭奪冠時，當時同樣是擊敗利物浦。

安切洛蒂說：「我們將比賽掌控得很好。」

他說：「我很幸運能在去年來到皇馬，度過了一個美好的賽季。這是一支很棒的球隊，一支非常優秀的球隊，在球技和心理素質上都有很好的表現。」

皇馬 利物浦

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