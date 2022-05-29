足球／連斬英超三強隊 皇馬奪第14座歐冠

西甲強權皇馬展現歐冠冠軍DNA，一球之差擊敗英超老牌勁旅利物浦，近8度殺進歐冠決賽都沒輸過！

皇馬與利物浦29日凌晨在法蘭西大球場進行歐戰最高榮譽：歐冠決賽，皇馬靠著巴西超級新星維尼修斯破門勝出，捧起隊史第14座歐冠冠軍，歐冠決賽勝率高達誇張的82.4％，位居歷史第一。算上8強賽與4強賽的切爾西與曼城，皇馬是連過英超三關而奪冠。

流淌歐冠冠軍DNA

西甲強權皇馬本季歐冠之路走得相當艱辛，先是16強逆轉大巴黎，再與英超強權切爾西上演逆轉與反逆轉的精彩好戲，4強賽次回合又是補時連進2球，面對英超冠軍曼城的史詩級大逆轉，在台灣時間29日凌晨，皇馬在法蘭西大球場迎來另一支英超強隊利物浦，雙方重演2018年的歐冠決賽劇本，利物浦誓言復仇皇馬。

開場利物浦就以招牌高壓逼搶，讓皇馬上半場屢現危機，所幸門神庫爾圖瓦高撲低擋，力保城門不失，隨後靠著巴爾韋德反擊橫傳，由巴西妖星維尼修斯破門得手，最終皇馬以1：0擊敗利物浦，上演4年前的決賽結局，連斬三支英超強隊，捧起隊史第14座的歐冠冠軍，近8次殺進決賽通通奪勝，總計歐冠決賽戰績是14勝3敗，成為歐冠改制後的決賽最高勝率俱樂部，奪冠DNA流淌在血液中。

冠軍教練安帥首功

而獲得個人執教生涯第4座歐冠冠軍的皇馬主帥安切洛蒂賽後表示，利物浦是支強隊，但他們打法眾人皆知，讓他很容易排兵佈陣，只要不給利物浦太多身後空間即可，並安排上半場防守為主，下半場再針對性進攻，加上後衛與門神庫爾圖瓦都繳出好成績都是關鍵。

安帥兒子被訪問時補充說，安帥將自己一切奉獻給皇馬，早在他還執教艾佛頓時，就有回歸皇馬的打算，只要球團有需要，安帥就隨傳隨到，最終聯賽與歐冠的雙料冠軍就是最佳回報，這也是安帥執教生涯首度成為聯賽、歐冠雙冠王。

假票流竄維安難

另外，根據《CNN》報導，本次歐冠決賽賽前意外延遲半小時才開打，賽後才公布是因為球場外聚集數千名拿到假票想進場的球迷，增加球場安保難度，當地警方提到，為了維護決賽現場秩序，警消聯合出動約6千8百人，最後是靠著催淚瓦斯才驅散熱情的球迷，歐足總表示會再對假票流竄進行調查，對受影響的人們表示同情。

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