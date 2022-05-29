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自行車／環南投縣99.9公里單車賽 3千騎士挑戰自我

中央社／ 南投縣29日電
紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供

環南投縣99.9公里自行車活動今天登場，逾3000名騎士繞行竹山鎮、埔里鎮等9鄉鎮，沿途風景秀麗，前總統馬英九也第4度參加，結果「最速男」由彭聖元以2小時38分15秒奪冠。

「永不放棄一騎來發財」紫南宮環縣99.9公里自行車挑戰活動清晨在內政部消防署訓練中心登場，3092名騎士從竹山鎮出發，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮，馬英九再次參加，鳴槍前祝福所有騎士一路順風。

南投縣副縣長陳正昇出席致詞說，每年6月3日是世界自行車日，因此，南投縣政府、台灣自由車運動協會、紫南宮都選在這日期前後舉行環縣大型自行車活動，今年邁入第10屆，感謝紫南宮及紫南宮主委莊秋安大力支持，及消訓中心協助提供最優質的集合場地。

根據報名資料，今年3092人參加，年齡最大77歲、最小10歲，外國籍騎士有美國、中國、哥倫比亞、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡共21人，選手7小時內完賽可獲獎牌、證書、紫南宮虎年錢母。天氣炎熱，馬英九腳部抽筋且多次休息，出發6小時尚未完賽。

南投縣政府教育處表示，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，騎士須打滿2劑疫苗，或提供活動前2天快篩陰性證明才能出賽，並要求選手當天若發燒、喉嚨不適、咳嗽等症狀禁止出賽，報到出發及回到終點都須戴口罩，今年更首次設置消毒門供騎士使用。

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