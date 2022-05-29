足球／楊怡強走出醫院 首任隊醫扛起防疫重擔

疫情下的運動員4

從穿梭醫院的診間，到往外跨出一步，醫師楊怡強首次擔任隊醫就是隨台灣女足出征在印度舉行的亞洲盃，而在疫情之下，除了原本運動傷害防護工作，還得一肩扛起全隊防疫任務。

現年31歲的楊怡強現任台北榮總復健醫學部醫師，面對中央社記者的訪問，侃侃而談今年初協助台灣女足防疫工作那段經歷時，很難想像他在那之前並無相關隊醫經歷。

今年1、2月在印度舉行的亞洲盃女子足球賽攸關2023年世界盃門票，在國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情依舊嚴峻之際，楊怡強毅然決然接下隊醫工作，他當時下定決心，「不論在印度發生什麼事情，不管比賽比得怎麼樣，我絕對要把大家安全地帶回台灣，盡全力不要讓任何台灣人因為疫情或別的緣故，被滯留在印度的飯店或是醫院中」，而這份信念是他對自己最低限度的要求。

從確認出國到隨隊出發僅間隔3週的時間，楊怡強白天在醫院工作，晚上則抽空翻閱運動醫學相關書籍，除了向友人取得印度當地醫院的醫師、護理師聯絡方式外，還情商國內皮膚科、婦產科、感染科、胸腔內科、眼科、家醫科的醫師擔任後勤顧問，並把握機會向過去曾擔任隊醫的前輩請益，透過彼此交流，初步的隊醫運作模式逐漸在他腦海中成形。

儘管出發前曾設想遇到各種防疫狀況，但抵達印度後，亞洲盃防疫政策持續變動，仍對各國運動代表隊充滿考驗，從入境後3天採檢一次，到越來越多球員傳出確診後，縮短採檢時間。楊怡強：「變成3天只是參考，其實有不到3天就測，但篩檢越來越密集，隔離卻越來越鬆，因為大會沒辦法讓每個球員等14天（解除隔離）。」

除了每日例行性協助球員治療，楊怡強還得擔負起確認全隊採檢結果的工作，最初主辦單位會將全隊PCR結果彙整成一張表，後來改為個別寄發每名球員採檢結果，「有時候還會重複發信，可能會有80封信，每個球員有兩封，要再三核對」。楊怡強只能邊核對，邊安慰自己，大會工作人員也很辛苦。

「怡強這一趟他去，心理壓力一定很大。」中華民國足球協會副秘書長焦佳弘回憶起，年初率領台灣女足征戰亞洲盃，在抵達印度後發現當地狀況很糟，當時緊急向榮總感染科求助，力求在防疫需求和比賽之間找到另外的平衡點，「至少不會讓復健專科醫師覺得自己被丟到戰場上」。

楊怡強第一次擔任隊醫，從事前請益，到遇到狀況時邊學習、邊摸索，還得調整心態，瞭解在醫院和身處球隊之間的不同。

一般醫院的決策都是以病人健康考量為依歸，但當楊怡強置身於球隊之中，除了健康防護外，還把球隊求勝納入考量，以球員需求為中心。他不斷地在教練團、防護員與球員之間來回穿梭，秉持著保護球員安全的理念，歷經多次溝通和協調，設法讓球員發揮最大戰力。

在楊怡強眼中，球員本質雖和一般病人不同，但身上同樣也會有病痛，「他們大多是身體素質高於一般人的超人，有時候不只是希望比較不痛而已，而是要表現得更好」。

不過，由於賽期休息時間短，先前需要花較長時間的復健選項，短期都無法給予球員足夠的幫助，楊怡強坦言，只能從手中的武器中選擇，快速地提供球員協助，這也是在照顧一般病人跟球員之間最大的差別之一。

「在醫院，除了值班之外，許多時候，時間到了就下班，有問題明天可以再來解決。」楊怡強親身經歷隊醫一職後，儘管常常忙到半夜1、2時還沒結束，但他依舊享受團體奮戰的感覺，也不排斥再次擔綱隊醫角色。他說：「當團隊有向心力的時候，什麼辛苦都如過眼雲煙，畢竟痛苦會過去，美會留下，只要這趟旅程有盡力，就可以了無遺憾，就值得了。」