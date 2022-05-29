桌球／酒精不離身 陳思羽防疫龜毛獲友人認證

疫情下的運動員3

疫情肆虐全球，除了口罩，台灣桌球女將陳思羽習慣在手指觸及每個角落都噴灑酒精，感受著透明無色的酒精從空中灑落，才能讓她懸著一顆心稍微放下，龜毛的個性也讓友人佩服。

頻繁來往世界各地，陳思羽常常在返台後才剛結束隔離沒多久，又要準備推著行李箱，拿著機票到機場報到，不只是她，這是近2年多來不少運動員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下的寫照。

沒辦法選擇避開疫情，陳思羽只能在透過比賽累積經驗或身體健康之間抉擇，幾經猶豫，內心的天平最終還是倒向出國參賽，她無奈地說：「還是會想要比賽，可以搶一些積分，畢竟訓練還是不知道自己程度在哪裡，透過比賽才可以檢視自己實力。」

不過，雖然兩眼可以看見每日確診病例的最新數據，卻看不見那微小的病毒，從疫情初期，陳思羽搭機防護衣全副武裝，即便進入與病毒共存的階段，口罩、酒精仍是她至今外出隨時不離身的基本配備。

面對人來人往的機場，特別是旅客可能佇足的洗手間，陳思羽至今都不敢掉以輕心，從踏進洗手間那一刻，高高舉起酒精噴霧再按下，「手碰到的地方會先噴兩下，沖馬桶的時候一定會將馬桶蓋起來」。

在歷經舟車勞頓，好不容易抵達飯店，陳思羽跨進房前也會先停留在門外，從頭到腳噴一遍酒精後就直接往房內洗手間奔去，她說：「不管要不要洗澡，外面那一層的衣服一定是髒的，會將換下來的髒衣服先泡水。」

就連來訪的友人，陳思羽也會先在房外用酒精好好「招待」，就連鞋底和背包都不放過，她笑著說：「國外有朋友看到我這樣噴就說，依照我這樣的噴法，病毒的子孫都被我噴死了。」回憶起友人當下無奈的言語，陳思羽嘴角也不自覺上揚。

今年3月在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，陳思羽收穫不少，首站挑戰賽勇奪女雙亞軍，第2站則闖進女單4強，但疫情的紛擾並未因賽事正常進行而停歇，反而悄悄地埋伏在四周。

陳思羽細數外出自身防疫的作為，除了與人群保持安全距離外，即使訓練時間有限，還是會先用酒精濕紙巾擦拭球桌、周遭環境一遍，若遇到同時間訓練的隊友不太用酒精消毒，她也會隨手幫隊友噴一下，她不諱言，自己個性有一點龜毛。

疫情爆發2年多來，儘管可能部分的人對於防疫開始鬆懈，但陳思羽仍希望能做表率，「我覺得還是要有一個人做，其他人看到後就會盡量跟著做」。陳思羽也發現，周遭的人逐漸習慣，現在當她拿出酒精時，大家的手自然就會伸過來。

外出比賽總是有風險，陳思羽儘管早已做好心理準備，但還是希望能盡可能推遲那一天到來，並確保自身和周邊的人安全，除了擔心遭旁人感染，也擔心自己確診影響他人。

即使聽聞確診後症狀大多為類似感冒的不適感，陳思羽還是因為自身罹患的慢性疾病，而對於病毒可能引發的症狀有所顧慮，「因為大家都是正常的寶寶，他們確診可能沒事，我很害怕跟別人不一樣」。