滑雪／兩度與病毒擦身而過 李玟儀冬奧前確診心驚驚

疫情下的運動員2

前2次與COVID-19擦身而過，正當滑雪小將李玟儀今年初還在沉浸於拿到冬季奧運門票喜悅時，病毒卻悄悄找上門，面對當時距離冬奧開幕剩不到4週，她只能選擇聽天由命。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩全球之際，各國祭出不同程度的邊境及防疫措施，卻有一群運動員穿梭在各國之間，為自己和國家榮耀而戰，而現年19歲的李玟儀就是其中一員。

懷抱著冬季奧運的夢想，李玟儀無畏疫情，去年10月隻身出征歐洲，父親李永德同年12月加入她的行列，陪同女兒一同追逐夢想。

看著歐洲多國陸續恢復到疫情前的正常生活，路上戴口罩的民眾大減，出國前已打滿2劑的李玟儀只能選擇放寬心，也做好心理準備，她說：「打疫苗本來就不是防止你被感染，而是防止重症，不是打完就不會確診，而且要出去（比賽）就要承擔風險。」

不過，病毒卻在李玟儀身旁伺機而動，她回憶起去年11月訓練時，在結束訓練的前一天傳出室友確診，「又是室友，每天在房間大家都沒戴口罩」，彼此間都無適當防護措施，讓她直呼可怕；後來前往奧地利同樣遇到接送的飯店工作人員確診，所幸都是虛驚一場。

歷經車輛爆胎、找不到住宿或比賽場地等諸多波折，李玟儀後來如願取得北京冬季奧運參賽資格，成為台灣史上第1個取得冬奧參賽門票的滑雪女將，面對得來不易的機會，她當下仍有點不敢置信，通往冬奧殿堂的路會如此順遂。

然而，當時人在波士尼亞的李玟儀正在備戰冬季奧運，命運之神再度提出考驗，當時她與熟識3名外國選手一同參賽、訓練，為期4天的賽程，第3天卻不見其中2名選手身影，後來才得知他們先前曾確診，為了搭機參加冬奧，當時得再做PCR採檢確認。

面對對方隱匿確診，且那段時間曾在未戴口罩的近距離接觸，李玟儀當下聽聞實情後相當震驚，腳步也不自主地後退一步，顧不得隔天還有1場比賽，她與父親直接「逃回」奧地利。

在前往奧地利途中，李玟儀和父親開始出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，父親先快篩陽性，但在經奧地利當地衛生單位PCR採檢後，李玟儀則從陰轉陽，兩人隨後被送至防疫旅館隔離，她無奈地說：「結果還是中了。」

李玟儀娓娓道來那次防疫旅館隔離經歷，入住5天後會安排PCR採檢，若陰性則可離開，因李玟儀仍是陽性，則須住滿10天，期滿後自動解除隔離，「不管還是不是陽性，就當作你自動康復，不會再測一次」。

當時距離2月4日開幕的冬季奧運僅剩不到4週，而李玟儀參加的高山滑雪女子曲道賽2月9日就開始，她曾擔心趕不上比賽，「原本爸爸確診時，有想過我先飛到中國，爸爸再趕來，後來因為連我也確診了，就想說算了，最後如果無法參加，那就是命了」。

李玟儀和父親原本排定1月27日搭乘冬奧專機，但為符合Ct值35以上規定，延後至2月3日才搭上飛機，隔日抵達中國，但搭機前5天內密集地4度PCR採檢，也讓她的內心至今留下陰影。

李玟儀當時憂心引起恐慌，第一時間並未透露確診的消息，在身體康復後決定對外揭露，但她不擔心被貼上標籤，反而大方地說：「如果說我們會因為確診這件事被人家歧視，那我覺得應該是那個歧視的人有問題，這不是我們能控制的。」

好不容易順利抵達中國，但初次冬季奧運的經歷，卻與李玟儀想像中的不同，由於賽事採泡泡模式，選手們只能在比賽場地與選手村之間移動，無法隨意外出，在她的眼中「選手村就像是大型防疫旅館」。

李玟儀後來在北京冬奧高山滑雪女子曲道賽上陣，儘管首趟出發時不慎失誤，但仍踩著雪橇、奮力走回旗門，堅持完成比賽的精神也獲得外媒盛讚，最終順利完成兩趟比賽，名列第50。

「今年冬季奧運不太像以往奧運，在疫情之下的奧運，不太有奧運氣氛。」李玟儀初次奧運之旅歷經波折，她也放眼2026年米蘭冬奧，除了希望能再次取得資格外，也希望屆時疫情已告一段落，生活已恢復正軌。