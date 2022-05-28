田徑／罕見小輸學弟0.01秒 楊俊瀚虛心接受成績起伏

「最速男」楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子100公尺決賽，以10秒40的成績不敵學弟魏泰陞的10秒39，罕見的在國內賽事中以銀牌成績作收，不過楊俊瀚也直言，在日前於日本出賽跑出11秒09的成績後，就意識到自己的調整不是那麼穩定，即使因為成績起伏只跑出第2、3名，也都會虛心接受。

楊俊瀚今年開季狀況火熱，日前在青年盃一度於超風速的情況下跑出10秒04的成績，不過上月底赴日本廣島參加織田幹雄田徑紀念賽，在因為無法適應氣溫驟變的狀況下，罕見的跑出11秒09，讓楊俊瀚也直言感到訝異。

在赴日移訓與參賽返國並進行隔離後不到2周，楊俊瀚今天再度在台灣田徑公開賽登場，他先是在男子100公尺預賽跑出10秒37的成績，不過決賽他在與學弟魏泰陞幾乎同時壓線的情況下，最終以10秒40不敵魏泰陞的10秒39，罕見在國內賽事摘銀。

對於今天個人表現，楊俊瀚直言其實狀態並不差，不過在經歷過赴日的起伏過程後，也讓他了解到新的訓練模式有好、有壞，也是他今年必須面對的課題，「現在感覺自己調整還不是那麼穩定，但就是要盡量避免失誤發生，像是在日本時就是疏忽了身體的感受，所以成績才會那麼差。」

至於一直都將楊俊瀚視為學習對象的魏泰陞，是繼東京奧運模擬賽男子200公尺後，生涯第二度贏過楊俊瀚，去年陷入低潮的他表示，相較於贏過學長，成績的穩定更讓他感到開心，「學長隔離後狀態可能有點影響，贏他我只是當作額外的肯定，更開心的還是自己的成績變穩定。」