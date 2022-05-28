田徑／陳奎儒13秒54摘金不滿意 下周上清境高地訓練

我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，在月初從日本參賽返國後，隔離完不到兩周就隨即在台灣田徑公開賽登場，儘管最終他以13秒54的成績摘金，不過卻對於個人表現不滿意，他透露接下來將前往清境農場進行高地訓練，為7月登場的世錦賽提前備戰。

今年開季就調整出不錯狀態的陳奎儒，上月跟隨田徑亞運培訓隊其他成員赴日進行移訓和參加木南道孝田徑挑戰賽以及世界田總洲際巡迴賽東京站賽事，而他在兩場賽事中也分別跑出個人本季前兩佳的13秒51成績與13秒49成績。

在月初返國進行隔離直到17日才出關的陳奎儒，在調整不到兩周的情況下就隨即在台灣田徑公開賽再度登場，最終在決賽跑出13秒54的本季第三佳成績，不過陳奎儒賽後也直言對這成績並不滿意，也直言隔離確實有影響，「原本希望能跑出至少13秒48（本季最佳），剛隔離完一、兩天覺得身體狀況還可以，不過上強度一、兩天後，就發現心肺恢復的不夠好。」

在杭州亞運已經確定延期的情況下，陳奎儒今年最重要的賽事將鎖定在7月15日在美國尤金舉行的世界田徑錦標賽，不過是否取得參賽資格還必須等到6月29日的積分採計截止日後才知曉。

而為了備戰世錦賽，陳奎儒也將在6月1日與教練王國慧一同前往清境農場進行為期一周的高地訓練，「去那邊就是跑跑山，以前有做過，回來以後覺得成果不錯，從清境回來後接下來2到3周就會再上強度，差不多就要世錦賽了。」