沒打三劑也能進健身房 體育署：應全程配戴口罩

在兼顧健身產業發展、消費者權益和防疫措施的原則下，考量我國已進入新防疫模式，教育部體育署研擬增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」之配套措施，並自即日起生效。

體育署表示，中央流行疫情指揮中心宣布自111年4月22日起，符合接種年齡的進入健身房參加者需完成COVID-19 疫苗追加劑（第3劑）接種，才能進入。上述政策實施後，經民眾、業者、民意代表等多方建議，體育署蒐整各方意見，旋即邀集業者代表召開會議研商，經與中央流行疫情指揮中心討論研議後，增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」之配套措施。

「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」修正如下

1.顧客進入健身房應提供至少接種3劑疫苗證明，運動時無須佩戴口罩；如尚未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。

2.健身房業者應訂定管控機制，落實查驗顧客進入健身房之3劑疫苗施打證明；如屬未完成3劑疫苗施打之人員，確保其運動時應全程佩戴口罩。

相關防疫管理指引及QA，將於體育署官方網站／最新消息（https://www.sa.gov.tw/News/News） 公告，體育署請業者務必配合執行。並呼籲符合施打第3劑資格之參加者，仍應儘速完成施打，一同朝正常生活的方向前進。