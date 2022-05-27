另類玩澎湖自行車跳島嘉年華 925不設時限挑戰101K

因新冠肺炎疫情影響暫時不能自由出國旅遊，台灣離島的「偽出國」已成為國人的首選，為延續「2021自行車旅遊年」的熱度，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(以下稱澎管處)賡續舉辦「澎湖自行車跳島嘉年華」系列活動，整合推出「自行車領騎服務」、「騎旅認證」以及「澎湖跳島101K自行車 (101 HOPPING BIKE)」等ㄧ系列活動，從3月1日起至10月31日止，讓車友熱情嗨騎一整年，重頭戲「澎湖跳島101k自行車活動」於9月25日(星期日)登場，讓車友當天不設時限挑戰，可隨騎隨玩的有趣比賽方式。

為增加活動熱度、曝光度與媒體持續滾動露出，澎管處於5月25、26日兩天特邀請媒體踩線團一行10人展開踩線試點，本次踩線團邀請澎湖出身美女主播林奕雯與三鐵網紅羽溱，以及聯合報、單車筆記及長汎假期等媒體與產業，由領騎達人許秋珍率領進行「101k澎湖跳島」活動踩線試點，一起為自行車系列活動踩線造勢，包裝整體行程與共同行銷澎湖自行車優質的旅遊環境。

華視甜美運動主播同時也是澎湖囡仔的林奕雯表示，在推廣自行車系列活動中的「領騎服務」最令人印樣深刻，藉由專業領騎達人的導覽講解，能短時間沈浸在這無邊界的自然教室，彷彿走訪了一趟充滿人文及美景的歷史軌跡，她表示一定會跟身邊朋友分享，並且歡迎車友一同用自行車造訪這世界最美麗的海灣。

此外，積極投入三鐵運動的美女網紅羽溱表示，此行除了大啖龍蝦、明蝦、花枝丸、海膽炒飯、仙人掌冰等澎湖特色美食外，澎湖跳島101K的活動路線幾乎把澎湖最具特色的經典美景及地標一網打盡，包括摩西分海、嵵裡沙灘、通梁古榕、跨海大橋、漁翁島燈塔等知名景點，也順道體驗了澎湖豐富的海岸美景，騎車漫步還能消耗澎湖美食熱量，一舉數得。今年9月25日的澎湖跳島101K的自行車活動一定要來參加，用雙腳體驗澎湖美景真的是太棒了!

另外，今年新推出的「澎湖騎旅認證chill」，內容豐富多元，歡迎車友來到澎湖-菊島多元服務路線沿途的指定景點「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園(沙灘) 」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」等任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出Apple的Home Pod Mini。

壓軸活動「澎湖跳島101k自行車活動」於今年9月25日(星期日)登場，有自我挑戰組的101K，也有闔家歡樂的22K休閒組，除了豐富的紀念品外，車友最擔心的交通往返問題，也將陸續公布與旅行社合作機加酒的自行車跳島方案，車友可以關注「澎湖自行車跳島嘉年華」FB的紛絲團最新消息。

澎管處許宗民處長表示：澎湖的自行車推廣活動從3月1日到10月31日橫跨三季，除此之外，硬體已完成澎湖菊島線-多元路線導引指標牌161面、補給站指標牌40面、導覽圖7面及景點資訊指引設置，建構澎湖優質的自行車旅遊環境。同時更增加了自行車維修站、觀光導覽自行車甲地借乙地還等便民服務，全面性的升級澎湖轄內自行車的友善環境。歡迎全台車友到澎湖自行車跳島旅遊，以20公里時速欣賞、體驗菊島獨特的魅力。

澎湖跳島101K自行車活動報名網址

華視主播林奕雯在澎湖花崗岩。 名衍行銷提供