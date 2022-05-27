自行車／Dream Big. Think Different. 環日月潭＋西進武嶺

挑戰武嶺

挑戰武嶺是我參加完捷安特九天「小」環島之旅後，就有車友極力推薦的單車路線，當時的我覺得自己的實力差遠了，不敢立馬跳坑。沒想到參加完捷安特九天四極點「大」環島之旅後，又有車友推薦「一起挑戰跑上和騎上武嶺」，這回我立刻＋1響應。跑上武嶺，我已經在2021/11/20第12屆的合歡山越野馬拉松賽事成就解鎖，而騎上武嶺，原訂在2021/5/16和5/17參加捷安特旅行社所辦的「環日月潭＋西進武嶺」單車行程因疫情大爆發取消，延到2022/5/23和5/24才進行。

疫情延後，準備更充分

這樣也好。因為延期，練單車的時間多了許多，我也在這段時間完成陽明山3P、羅馬公路以及二日版如來神掌的單車路線，準備的更充分，行前，對自己更有信心了。

騎自己的愛車？還是租借？

捷安特的「環日月潭＋西進武嶺」行程在台中高鐵集合，第一天載大家到日月潭騎環潭路線當作是暖身，夜宿清境，第二天再從清境騎到武嶺。問題來了，怎麼把自己騎慣了的單車帶到台中高鐵站呢？坐高鐵和台鐵都要拆前輪或是兩輪才能上車，不然就是買雙鐵列車的車票才能人車同車廂不用拆車輪。如果搭雙鐵列車的話，因為會趕不上9:10的集合時間，我得提前一天到台中才行。但是拆裝兩輪的Youtube 影片我看了十幾遍，對於拆裝兩輪我還是沒把握，

考量天候、費用、便利性和安全感等等因素，最後還是決定租捷安特的彎把單車比較省事又安心。報名捷安特的行程，費用本身含自行車租借費，當時，我希望騎自己的單車，可以扣除800元，後來又租了 Langma Advanced 1，於是得再支付2000元的租車費，但可以省下提前一天來台中住宿一晚的費用，而且不用冒著雨從家裡騎單車到板橋搭車，因為天氣預報5/22、5/23和5/24 下雨的機率都很高。

在台中高鐵站迎接我們的是捷安特的領隊、領騎以及司機先生。捷安特出動二台九人座車，一台車是小白，開在車隊的前方當作行動補給車，可以放車友的隨身行李，也放二台備用的單車，另一台車是大白，車頂上放置了8台單車。

日月潭環潭

第一天，騎日月潭環潭約30公里，從日月潭的捷安特店出發，分別在文武廟、伊達邵、玄奘寺、哇拉密、向山遊客中心休息，然後回到捷安特店收車。領騎騎在最前面，車友們成一路縱隊跟隨在後。從捷安特站出發到第一個休息點文武廟就有上坡，為了跟上領騎的速度，我努力踩，比平常自己騎山路的車速快，四頭肌很有感很緊繃，讓我有點擔心。因為5/21我剛挑戰完羅馬公路，從新莊的家騎台三線、台7乙、台7線到桃園復興的羅浮，接著騎118市道到新竹關西的馬武督，再騎回新莊，總共騎了141公里，爬升1349公尺，翌日身體酸痛。我曾騎過日月潭環湖，當時似乎覺得難度不高，順利完騎，這回怎麼第一小段騎4公里，就四頭肌緊繃呢，是不是休息不夠呢？是不是乳酸堆積太多呢？我趕緊調整自己的心態以及騎車的節奏，踩踏再輕鬆一點，沒能緊跟在領騎的後面也沒關係，按自己的節奏騎，希望這次的環潭能趕快將累積的乳酸排除，好全心應對隔天的大挑戰——西進武嶺。

收車之後，大白和小白載著我們和單車來到清境的渡假飯店休息。

我們在「魯媽媽雲南擺夷料理」享用雲南美食，吃飽喝足之後，領隊也趁機和大家分享挑戰武嶺的秘訣。

第一階段：清境到翠峰。6.5公里。爬升 373公尺，下滑80公尺。

秘訣：熱身階段，梅峰後約1公里平路和下滑，此時體力充沛、順順騎就好，別爆衝。

第二階段：翠峰到鳶峰。6公里。爬升463公尺，下滑8公尺。

秘訣：7成力，坡度主要在6%到8%，偶爾來個10％，整段路坡度平均，配速和調呼吸很重要。累了可以停下來歇歇腳、看看山景。

第三階段：鳶峰到昆陽。5公里，爬升366公尺。下滑51公尺。

秘訣：9成力。前2公里坡度平緩好騎，後3公里，坡度多在8％以上，上看10%到13％，是挑戰天堂路前的一段關鍵路段，可以不斷跟自己對話，一直踩一直踩一直踩，就到了。

第四階段：昆陽到武嶺。2.5公里，爬升207公尺，下滑20公尺。

秘訣：靠意志力，坡度已經不重要，毫無保留，奮力向前，騎向KOM!

回到渡假飯店，簡單梳洗整理之後，約莫八點多，睡意襲來，我早早上床睡覺，希望睡飽睡足，迎接隔天的挑戰。 5/24，吃完早餐，大家集合後，領騎帶大家做完暖身操，就出發了！出發的時候，天氣很好。

第一階段：從清境到翠峰。從清境的飯店出發，騎台14甲經過魯媽媽雲南擺夷料理時，立刻遇到一個長陡坡，我輕踩節奏，邊數著「1、2、3、4、5、6、7、8」、「2、2、3、4、5、6、7、8」、「3、2、3、4、5、6、7、8」，來穩定我的回轉數，也順利通過這個長陡坡。可能熱身不是很夠就遇到上坡，騎第一段時，覺得有點辛苦，心中一直期盼下坡的到來，怎麼不見下坡呢？好不容易，總算是來到翠峰停車場了。翠峰停車場位於道路的左邊，就是有整排的小攤販賣著水蜜桃和當地的特產的那個地方。第一階段的道路，風光很美，可以看到遠處層層的藍山和山嵐，道路還算寬敞，翠峰過後，道路縮減，領隊要大家隨身攜帶一些補給品，第二段如果騎累時，可以停下來吃補給看風景。

第二階段：從翠峰到鳶峰。開始起薄霧，霧罩鐵杉，彷彿仙境，沿途也看到許多盛開的高山杜鵑，為群山抹上腮紅，煞是好看。我常為了爬坡而埋首騎車，偶爾也會提醒自己要抬頭欣賞中橫的美景。但欣賞美景的同時，腳步踩踏慢了，被同行的車友刷過，也因此看到一位車友一路以「Z」字型的方式騎車上坡。心中不由得納悶，這坡沒那麼陡呀，以「Z」字型騎車，不是要多騎？我還在腦中出畫腳的施力的分解圖，覺得他有點浪費力氣。如果直上的話，應該可以騎更快。

打算等會兒進補給站，有機會時，和他聊一聊這事。有位車友一直沿著道路最邊邊騎，不管大轉彎也罷，不管直行也是。我呢？曾經因為騎過青苔摔過車，所以，看到路邊長了綠綠的青苔的路段，會稍稍往中間騎，但也會小心聽後面有沒有車子來的聲音。在大轉彎時，我會留意道路的斜面坡度，在腦海盤算出最佳騎乘的路線，不一定沿著道路的最邊邊騎，所以，有幾回在彎道時就超車車友了。因為第一階段騎乘時一直盼著下坡的來臨，我知道是身體想休息的暗號，所以，在第二階段出發時，我為自己做足心理建設，告訴自己從這裡開始沒有下坡路，就死心認命，接受要一路上坡的現實，要展現耐心，順著自己的節奏，慢慢踩上去。

第三階段：鳶峰到昆陽。這段路霧漸漸濃了，因為有霧，所以車輛的速度放慢了，這對單車騎士反倒是好事。之前我覺得騎武嶺有些危險是因為遊客多，接駁遊客的小巴也多，車速又快，道路又小，實在有些危險，但我這次來騎西進武嶺，正是後疫情時代，每天染疫人數介於5萬到9萬之間，加上天氣預報是下雨天，遊客少了許多，車輛也少了許多，這時騎單車上武嶺反倒比較安全。

這段路是從海拔2765公尺的鳶峰到海拔3090公尺的昆陽，沿途的樹也從高大的鐵杉、青楓、高山杜鵑⋯⋯等轉變為低矮的箭竹，接近昆陽之前有一個又一個蜿蜒的蛇行大轉彎，騎起來有些像騎上不厭亭那條路的感覺。當我抵達昆陽停車場時，豆大的雨滴降落，風也變大，我跑到昆陽休息站的屋簷下躲雨。捷安特的領隊特別在這裡燒開水，煮黑糖薑母茶給大家暖暖身。我也禱告上帝，希望等等雨能停，讓我們平安順利騎完西進武嶺最後的2.5公里。感謝上帝！當大夥休息完畢，準備出發時，雨剛好停了。

第四階段，昆陽到武嶺。這一段是著名的天堂路，聽說，這段路很難騎，看得到騎不到。但這天，到昆陽時，霧已經很濃，看不見箭竹林，看不見高山杜鵑，能見度約20公尺吧，霧茫茫，沒有大景可看，只有白牆。可能是補給很夠，可能是休息很足，我順順騎，不，我很努力騎，終於抵達武嶺了。YA！武嶺正在施工，最著名的牌樓沒辦法拍照，還好領隊提醒我還有個武嶺的介紹標示牌可拍，拍了二張照片之後，雨嘩啦嘩啦地下，風呼呼地吹，好冷好冷，我趕緊躲進捷安特的小白休息，也感謝上帝，還好，已經抵達武嶺才開始颳風下雨。

我們在松雪樓換上乾淨的衣服，吃午餐，拍個大合照之後，捷安特送大家回到台中高鐵站，結束這趟西進武嶺的挑戰之旅。

我2019年開始騎公路車，迄今4年了，終於圓夢完成西進武嶺。而同行的一位車友，他四月離職，恰好有一小段空窗期，他原本想環島的，老婆不准，所以，他改報這次的武嶺行程，行前他練了13趟的山路，就來挑戰武嶺，並且挑戰成功，真是厲害！有位車友，他來武嶺是因為他聽說台灣人三件必做的事是環島、泳渡日月潭和爬玉山或是騎武嶺，環島他環過，日月潭他游過，所以，他來騎武嶺，還有位車友，他曾經騎過北進武嶺、東進武嶺，這回來騎西進武嶺，收集三進武嶺勳章完畢！每個人來武嶺的原因不同，但，我們大家在捷安特旅行社的幫助之下，都成功圓夢啦！謝謝捷安特旅行社，謝謝領隊秉儒，謝謝領騎和司機。謝謝我的好朋友嘉慧和johnny。更是大大感謝上帝，賜給我們好的天氣，雖然預報都是下雨的天氣，但二天的騎乘都是騎完之後才下雨。

武嶺難不難呢？我說，難，只是個形容詞。每個人對難的感受和看法都不一樣。因為我聽說武嶺很難，我覺得很難，所以，我直到如今才完成西進武嶺，更精確的說，我完成「半程」的西進武嶺，全程的西進武嶺是從南投的地理中心碑開始騎，騎到清境，再騎到武嶺。但，四月才開始騎車的車友，他直接就挑戰西進武嶺，所以，他不足二個月，就完成西進武嶺的挑戰，這讓我深深感受到「Dream Big. Think Different.」這句話的力量！