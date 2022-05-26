運科中心設置條例草案通過 體育署：運動表現再升級

為推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力，行政院院會今天通過教育部擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，規劃成立專責行政法人國家運動科學中心，設置條例草案將依程序函請立法院審議。

體育署表示，我國選手在2020年東京奧運創下歷年參賽的最佳成績表現，獎牌背後除了是選手和教練長年辛苦的訓練，以及政府政策支持外，運動科學在選手培訓上的落實也扮演重要的角色，許多教練、學者、專家及立委也陸續倡議設立國家級運動科學中心，以協助選手教練及國家體育運動之發展，讓臺灣的競技運動表現再次升級。

體育署為進一步推動運動科學研究及應用及將各個科學領域之知識應用於運動發展，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，期藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援，並配合政府體育運動政策，對促進國內運動科學之發展提供更大貢獻。

教育部體育署初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。本設置條例草案將依程序函請立法院審議，期待在朝野委員的共同支持下順利完成審議程序，早日啟動運作，為我國競技運動推展奠定更厚實的基礎。