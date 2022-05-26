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東奧效應 政院拍板通過「國家運動科學中心」法源

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天討論通過教育部所擬「國家運動科學中心設置條例」草案。記者余承翰／攝影
行政院會今天討論通過教育部所擬「國家運動科學中心設置條例」草案。記者余承翰／攝影

為推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力，行政院會今天討論通過教育部所擬「國家運動科學中心設置條例」草案，規畫成立專責行政法人國家運動科學中心，設置條例草案將依程序函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌表示，這幾年來政府對於體育的發展大力支持，體育預算從2016年的80億元，大幅成長到今年的134億元，也投入近百億元推動國家訓練運動中心第二、三期計畫，讓國手有更專業、更舒適的訓練環境跟場地，而且連協助選手的團隊人員、教練、防護員，相關待遇與照顧也一併提升。

蘇貞昌表示，近年來國訓中心也透過專業化、科學化的計畫來培訓選手，相關成果已展現在近年重大運動賽事的優異表現上，比如2020東京奧運，我們創下歷年來最佳的成績就是一個明證，除了教練、選手長年訓練以外，運動科學的後勤支援也扮演不可或缺的關鍵角色。

蘇貞昌表示，這個條例是設置行政法人「國家運動科學中心」，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上為台灣爭取更多的榮耀。請教育部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成立法程序。

教育部體育署表示，為進一步推動運動科學研究及應用，及將各個科學領域之知識應用於運動發展，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，期藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援，並配合政府體育運動政策，對促進國內運動科學之發展提供更大貢獻。

教育部體育署初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，教育部表示，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規畫運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。

2020東京奧運

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