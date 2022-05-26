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賽前遭更改國名 潛水好手黃明峻堅持以台灣參賽換來各國認同

中央社／ 台北26日電
賽前才被通知國籍被更改，台灣自由潛水好手黃明峻與連林嵐用拒絕參賽表達抗議。 截圖自黃明峻臉書
賽前才被通知國籍被更改，台灣自由潛水好手黃明峻與連林嵐用拒絕參賽表達抗議。 截圖自黃明峻臉書

賽前才被通知國籍被更改，台灣自由潛水好手黃明峻與連林嵐用拒絕參賽表達抗議，主辦單位與裁判多次溝通後，最終同意2人以台灣身分參賽，此舉也獲得各國潛將們認同。

台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐，5月前往宏都拉斯在加勒比海舉辦的自由潛水賽，黃明峻在無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，並改寫全國紀錄，而連林嵐更是一口氣在攀繩下潛（FIM）、有蹼恆重下潛（CWT）與雙蹼恆重下潛（CWTB）等3個項目刷新全國。

黃明峻賽後在臉書分享比賽經過，指出賽前深夜接獲主辦單位通知的賽程才發現，參賽國從台灣（Taiwan）被改成了中華台北台灣（Chinese Taipei Taiwan），他和連林嵐當下就決定不參賽來表達抗議。

大會裁判解釋，若2人堅持以台灣為國籍參賽，最終成績將不會進入世界排名，倘若不填寫國籍還有機會。

此時連林嵐要求大會註記，因台灣人選擇用台灣國籍參加AIDA（國際自由潛水發展協會）比賽，所以受到懲罰，不得排名在AIDA官網上，這項提議雖遭主審拒絕，但最終同意2人繼續以台灣參賽，並強調只負責認證選手表現、上傳成績，國家認同與其他的事都是主辦單位負責。

經過一陣角力拉扯，最後黃明峻與連林嵐如願以台灣身分參賽，2人下潛時，其他國家選手與大會工作人員，也一起高喊著：「台灣、台灣。」

事實上，過去10年台灣自由潛水選手出國參賽，一直都以台灣為名義參賽，不過今年3月，AIDA無預警從官網上把台灣改為中華台北（台灣島），AIDATaiwan雖2度提出抗議，不過始終沒獲得正面回應。

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