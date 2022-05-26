足球／率羅馬奪歐會盃 穆帥保歐戰決賽冠軍

歐戰決賽的不敗王者、史上首屆歐會盃冠軍，羅馬主帥穆里尼奧繼續證明自己仍是足壇「最特別的人」！足壇第三層級歐戰的首屆歐會盃決賽，由義甲、荷甲的兩支傳統名門羅馬與飛燕諾對決，羅馬全場控球權僅33%，但靠著強悍防守與鋒線札尼奧洛一箭封喉，以1：0勝出，打出最穆氏的招牌足球，穆帥獲勝後也寫下生涯5次打歐戰決賽都贏的紀錄，更是歐冠、歐霸、歐會大滿貫教頭。

羅馬奪首屆歐會盃冠軍

本季首度登場的新歐戰：第三層級的歐洲協會盃賽決賽於台灣時間26日凌晨登場，由義甲、荷甲的兩支傳統名門羅馬與飛燕諾展開角逐，場面控球由飛燕諾佔優，但顯然羅馬打出主帥穆里尼奧的招牌絕學「防守反擊」。

羅馬團隊雖然只有33%的控球權，射門數也遜於對手，但足夠製造出佳績一球制勝，第32分鐘由義大利新希望「札鳥」札尼奧洛門前挑射得手，22歲的札鳥克服傷病、找回過往被期待的自己，這顆進球也讓札鳥成為近25年來，在歐戰決賽破門最年輕的義大利人。羅馬最終就靠著這顆進球勝出，拿下首屆歐會盃冠軍。

歐戰決賽輸不了！

根據《馬卡報》報導，這個夜晚會是羅馬、乃至於義大利球迷難忘的一夜，歐會獎盃是羅馬自2008年拿到國內盃賽冠軍後的首座獎盃，這也是2010年國際米蘭奪歐冠冠軍後，再有義大利俱樂部捧起歐戰獎盃。

再來，不得不提冠軍教練穆帥，2010年率領國米捧盃的主帥就是穆帥，這位傳奇教練生涯在歐戰決賽堪稱無敵名將，包含02/03率領波圖、16/17率領曼聯踢歐霸，與03/04率領波圖、09/10率領國米踢歐冠，以及本次，穆帥的歐戰決賽從沒輸過，其中有4次決賽還完封對手，共收下5座歐戰獎盃，完成現行三歐戰的大滿貫。

盼繼續待羅馬

穆帥帶領4支不同球隊奪歐戰冠軍也寫歷史第一人，說明他本身就是奪冠教練，猶如他過往自信聲稱自己是「最特別的人」，如今還是當年那位意氣風發的話題教頭。但賽後受訪時罕見穆帥淚流滿面，他表示其餘別無所求，只盼留在羅馬繼續執教、名留隊史，羅馬球迷必然會感到開心，畢竟這位特別的冠軍主帥才來不到一年，就替羅馬終結隊史50年沒贏過國際性獎盃的乾涸期。

此外，踢完歐霸與歐會決賽後，本週末29日，歐戰會迎來最高層級的歐冠決賽，將由西甲強權皇家馬德里迎戰英超強權利物浦。

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